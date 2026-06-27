Adiós al San Xoán al ritmo de rock y habaneras, tras una noche de cumbias y trap gallego

The Mean Devils ponen a bailar a los carballeses en el Rockin Raúl López Molina

El San Xoán de Carballo se despide hoy con la tradicional Festa do Bosque, aunque en el plano de las actuaciones musicales lo hizo este sábado al ritmo de rock. El popular Festival Rockin, repartido en diferentes escenarios como es habitual, reunió a los amantes del rock, desde los sonidos más populares a estilos alternativos para todos los públicos.

Al mediodía en el escenario Magnolia del Parque do Anllóns hubo sesión vermú amenizada por Stompin’ Riffraffs, que aterrizaron en Carballo desde el “underground de Tokio”, y The Mean Devils, llegados desde Portugal para inaugurar el festival en la capital de Bergantiños. Ya por la noche, en otro escenario, la Praza do Concello, aunque con el mismo público, subieron al escenario los ferrolanos Mentah, la banda carballesa Charlie y los madrileños Tiburona. Después de medianoche estaba previsto el concierto de León Benavente para poner el broche de oro.

En medio de los dos conciertos también hubo espacio para otro estilo radicalmente opuesto y con otro público muy diferente. En el Pazo da Cultura se celebró la XXVIII Mostra de Habaneras organizada por la Coral Polifónica de Bergantiños, con la actuación del coro de Oleiros, la coral polifónica de Belesar (Baiona) y la agrupación anfitriona, que llenaron el auditorio de música de ahora y siempre para disfrute de los asistentes.

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Por otra parte, la noche del viernes también se escucharon sonidos muy diferentes en la Praza do Concello y en Rego da Balsa, con su legión de fans en los dos casos. Tito Ramírez fue el encargado de abrir la noche de conciertos, con su característico antifaz y la fusión de diferentes ritmos, desde el swing al mambo o el blues.

Tomó el relevo Joe Crepúsculo, también con una mezcla de estilos, con temas actuales y de tiempos pasados. Después de medianoche llegaba uno de los conciertos estelares de este año, el joven 9Louro, convertido en un ídolo de masas del público adolescente.

En febrero sacó su segundo disco, “Amorrer”, y parece que los más jóvenes (chicas principalmente) estaban “a morrer” por el artista de Muros que se atreve con el trap gallego y melodías muy contagiosas en esta lengua. El grupo Ráfaga fue el encargado de rematar la verbena en Rego da Balsa poniendo a bailar al público al ritmo de éxitos tan conocidos como “Mentirosa” o “Ráfaga”, entre otros muchos.

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La Festa do Bosque pone este domingo el punto final al San Xoán de Carballo, con un programa de actividades en el Bosque do Añón, A las 13.00 horas habrá sesión vermú con Laura Añón, y por la tarde, el concurso de sobremesas, juegos populares y el campeonato de bajada de barcos de papel.

A las 20.00 horas habrá animación musical con dj David, y a medianoche, gran sesión de fuegos artificio en la Agra da Lagoa. La Festa do Bosque comparte protagonismo con la Festa da Carballeiro de Baio, que se celebra en este espacio natural. Habrá sardiñada, sesión vermú con Trío Trever y dúo Caramelo, además de una charanga para amenizar las meriendas por la tarde.