El mercado de Carballo y la AECC colaboran en una campaña para proteger la piel del sol

Actividades informativas realizadas en el mercado de Carballo IG

El Concello de Carballo, con la colaboración de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) llevarán a cabo en el mes de julio una campaña de sensibilización sobre el cáncer de piel. El principal objetivo es concienciar a los vecinos sobre la importancia de prevención durante el verano, con acciones de divulgación y promoción del comercio local en el mercado.

La iniciativa arrancará el jueves 2 de julio con una charla informativa en el propio mercado (19.00 horas). La sesión estará abierta a toda la ciudadanía y será impartida por Iria Villar, técnica de prevención de la AECC, que ofrecerá recomendaciones prácticas para proteger la piel en los meses de mayor exposición al sol. La campaña también se traslada a la actividad comercial a partir de la segunda mitad del mes.

Desde el 15 de julio por cada compra superior a 15 euros realizada en los puestos del mercado municipal, la clientela recibirá una tarjeta tipo “rasca”. Los boletos esconden cientos de premios directos diseñados para disfrutar del verano de forma segura: gorras, cometas infantiles, discos para jugar en la playa (frisbis), balones hinchables y bolsas, entre otros regalos.