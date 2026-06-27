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Carballo

Trasladan en helicóptero a un hospital un joven atropellado por su propio tractor en Carballo

Efe
27/06/2026 16:45
La zona del accidente con el tractor en Carballo
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Un joven resultó atropellado por un tractor en una finca del municipio coruñés de Carballo y ha sido trasladado de urgencia en helicóptero a un hospital, han informado este sábado los servicios de emergencias.

El conductor descendió del vehículo sin frenarlo debidamente y acabó atrapado, sin poder evitar ser atropellado, añadieron las fuentes.

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La víctima quedó inconsciente tras sufrir el accidente con el vehículo agrícola cuando operaba en una finca de Cances, en el citado municipio, y los equipos que acudieron a prestarle asistencia lograron rescatarlo y transportarlo hasta un helicóptero para recibir ayuda médica.

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