Carballo
Trasladan en helicóptero a un hospital un joven atropellado por su propio tractor en Carballo
Un joven resultó atropellado por un tractor en una finca del municipio coruñés de Carballo y ha sido trasladado de urgencia en helicóptero a un hospital, han informado este sábado los servicios de emergencias.
El conductor descendió del vehículo sin frenarlo debidamente y acabó atrapado, sin poder evitar ser atropellado, añadieron las fuentes.
La víctima quedó inconsciente tras sufrir el accidente con el vehículo agrícola cuando operaba en una finca de Cances, en el citado municipio, y los equipos que acudieron a prestarle asistencia lograron rescatarlo y transportarlo hasta un helicóptero para recibir ayuda médica.