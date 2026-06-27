Trasladan en helicóptero a un hospital un joven atropellado por su propio tractor en Carballo

La zona del accidente con el tractor en Carballo Bomberos

Un joven resultó atropellado por un tractor en una finca del municipio coruñés de Carballo y ha sido trasladado de urgencia en helicóptero a un hospital, han informado este sábado los servicios de emergencias.

El conductor descendió del vehículo sin frenarlo debidamente y acabó atrapado, sin poder evitar ser atropellado, añadieron las fuentes.

Evacuado en helicóptero un agente del Seprona tras caer por un acantilado con su moto en Carballo Más información

La víctima quedó inconsciente tras sufrir el accidente con el vehículo agrícola cuando operaba en una finca de Cances, en el citado municipio, y los equipos que acudieron a prestarle asistencia lograron rescatarlo y transportarlo hasta un helicóptero para recibir ayuda médica.