La Festa do Bosque pone el broche de oro a un San Xoán para la historia en Carballo

Los carballeses despidieron el San Xoán con la fiesta más familiar en el bosque do Añón Raúl López Molina

La Festa do Bosque puso el broche de oro este domingo a las fiestas del San Xoán de Carballo. Fueron siete días intensos de celebraciones, aunque en realidad las actividades previas ya habían empezado a principios de mes. Haciendo balance de todas las jornadas, para la concejala de Cultura e Festas, Maruxa Suárez, fue un “San Xoán de dez”. Ahora, añade, hay que intentar mantener el mismo nivel para el próximo año, y si es posible, superarlo, que será difícil.

A pesar de que el tiempo amagó con arruinar las celebraciones e incluso hubo que suspender la procesión del Santísimo Sacramento el día 25, finalmente todo se pudo desarrollar con normalidad. Incluso ayer amaneció lloviendo, pero después amainó y la Festa do Bosque pudo celebrarse sin problema y con mucha afluencia de gente, tal como indicó la concejala de Festas. La sesión vermú estuvo amenizada por Laura Añón, que no defraudó entre sus vecinos y los sacó a bailar para ir abriendo el apetito.

Después de las meriendas, se celebró el tradicional concurso de sobremesas para seguir con juegos populares, donde saltar a la cuerda acaparó una gran atención, el campeonato mundial de bajada en aguas dulces de barcos de papel, que cumplió su edición número 104. Para rematar la tarde y despedir los festejos, hubo animación musical a cargo del dj David.

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La Festa do Bosque sirvió para culminar el San Xoán todavía en una jornada de resaca del Festival Rockin, que comenzaba con la sesión vermú del sábado y finalizaba de madrugada con el cabeza de cartel de este año, León Benavente.

Antes de la conocida banda, subieron al escenario Mentah, de Ferrol; Tiburona, de Madrid y la agrupación local Charlie, que triunfó en casa, con sonidos muy bailables y enérgicos, combinando riffs de guitarra con ecos rock y una estética pop con influencias de los años 80. Además, la vocalista del grupo, Carla Queijo, debutó como compositora, acompañada de varios miembros de la banda Apart, en un proyecto muy personal y con estilo propio.

El San Xoán de Carballo dejó de nuevo claro que se han programado actividades y conciertos para todas las edades. Desde las verbenas amenizadas por las grandes orquestas de siempre como Compostela o Los Satélites, para los más entrados en años, hasta el público más adolescente como ocurrió con el concierto de 9Louro, el más multitudinario de las fiestas.

En medio, están los amantes del rock, con el Rockin como gran reclamo, que tampoco defraudó. “No concerto de León Benavente eramos algúns menos e algo maiores que no de 9Louro, mais tamén o pasamos en grande”.

El concejal carballés y vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, así lo indicaba en sus redes, en una reflexión que compartían muchos de los asistentes. Maruxa Suárez también lo definió como un “superconcerto”, a la altura de un final de fiestas para la historia.