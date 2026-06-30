El alcalde carballés, Daniel Pérez, durante el pleno Mar Casal

El pleno carballés aprobó por unanimidad el convenio de colaboración con la Fundación Amancio Ortega, por el cual la entidad donará hasta un máximo de 7,8 millones de euros para la construcción y el equipamiento del futuro centro de entidades sociales.

Los tres grupos coincidieron en apoyar un proyecto histórico que convertirá a Carballo en un referente en la atención social y mostraron su agradecimiento a la Fundación Amancio Ortega, a la vez que resaltaron la inmensa labor que realizan las entidades carballesas. Todas ellas compartirán espacio en el edificio que se levantará en una parcela de 1.620 metros cuadrados en la calle Vázquez de Parga, en la confluencia con las calles Darwin y Mendel.

La sesión plenaria dellunes comenzó aprobando un reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar a proveedores facturas pendientes de ejercicios anteriores por importe de 14.151,97 euros. El punto salió adelante con el apoyo del gobierno del BNG y la abstención de PP y PSOE.

La misma votación se repitió al aprobar un suplemento de crédito por importe de 81.442,50 euros, con cargo al remanente de tesorería, para el parque de O Chorís y la reurbanización de la calle Darwin.

La unanimidad llegó a la hora de abordar cuestiones relativas al futuro centro de entidades sociales. Primero se dio luz verde a una modificación del anexo de inversiones para incluir el nuevo edificio, así como la reurbanización de la calle Darwin, que dará acceso peatonal a los usuarios del mismo. Dado que este trámite es necesario para poder aceptar la donación de la Fundación Ortega, el PP, pese a votar en contra de los presupuestos en su día, optó por hacerlo a favor en este caso debido a la excepcionalidad del proyecto.

El portavoz popular, Rubén Lorenzo, durante su intervención en el pleno Mar Casal

La unanimidad volvió a repetirse al votar el convenio de colaboración con la Fundación Amancio Ortega, que se firmará en los próximos días. El convenio consta de catorce cláusulas, la primera de las cuales fija una donación máxima de 7,8 millones de euros al Concello para hacer realidad el edificio, con un plazo de 18 meses para iniciar las obras y cuatro años para que esté en funcionamiento. El inmueble albergará el centro de día de Afaber, la Cruz Roja, el CIM y una unidad de atención y servicios para las diversas entidades sociales.

Tanto PP como PSOE coincidieron en ofrecer su plena colaboración para que este proyecto se haga realidad. El alcalde, Daniel Pérez, valoró la “altura de miras” de la oposición por su apoyo unánime a un “convenio histórico que servirá para atender ás persoas”. “As persoas deben centrar a actividade política”, afirmó.

La portavoz socialista, María Carmen Vila, dijo que “hoxe é un día de fonda satisfacción neste pleno” y recordó que su partido lleva once años incluyendo este proyecto en su programa electoral. Resaltó que esta idea nació en el seno de las propias entidades sociales para dar respuesta a su necesidad de “un espazo físico, digno e estable”. La socialista quiso poner en valor que este proyecto “non nace para ser un edificio burocrática baleiro de alma” sino “un espazo vivo, un centro de referencia que ofrecerá solucións reais, prácticas e concretas para que as nosas entidades sociais poidan traballar de xeito coordinado”.

Para el portavoz del PP, Rubén Lorenzo, este convenio “é unha das mellores noticias que recibiu Carballo nos últimos anos”. “O PP vai remar sempre a favor de que máis pronto que tarde contemos con ese servizo que vai ser un referente para a nosa comunidade autónoma”, añadió.

El popular pidió al gobierno local que vaya más allá y lleve a cabo la urbanización del ámbito pegado al solar del futuro edificio. Son 27.187 metros cuadrados de un ámbito que ya tenía que estar desarrollado entre 2016 y 2020 por parte de los propietarios, por lo que pidió al Concello que se haga cargo, teniendo en cuenta todos los servicios que se agruparán en la zona, junto a la residencia de mayores, el centro de salud que se convertirá en un centro integrado, la unidad de atención temprana o la de atención a conductas adictivas.

El alcalde respondió que ese ámbito ya está en supervisión municipal y que el proyecto de urbanización irá a aprobación este mismo año. Respuesta a una necesidad La concejala de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade, Maica Ures, explicó que esta es la firma “histórica dun compromiso social”, al que se ha llegado “cun traballo incansable”, a base de escuchar a las entidades, de recoger sus necesidades y con un diseño que dará respuesta a lo que necesitan: “un espazo novo, moderno, accesible e avalado pola súa labor histórica”. “Era unha maneira de agradecerlles o traballo que levan facento todas as entidades”, afirmó. “Temos que estar todos moi orgullosos”, afirmó a su vez el regidor.

Daniel Pérez expresó su agradecimiento a la Fundación Amancio Ortega por acceder a que el Concello les presentara el proyecto, entender la filosofía del mismo así como su alcance comarcal y el modelo de financiación, en el que serán las propias entidades las encargadas de la gestión de los espacios compartidos y el Concello asume el mantenimiento. “Carballo é un referente galego e estatal con respecto á atención social”, aseguró.

La portavoz socialista, María Carmen Vila Mar Casal

En el apartado de preguntas, el PP se interesó por la restauración de la escultura 'O Escalo' de Manuel Facal, situada en la rotonda de acceso al polígono de Bértoa. Las labores fueron adjudicadas por 14.000 euros en el pasado mes de diciembre con un plazo de ejecución de seis meses, pero no se han llevado a cabo. El edil de Seguridade Cidadá, Juan Seoane, explicó que se intentó en el último mes desmontar la escultura para su tratamiento, pero se decidió aplazarlo por la huelga del metal y se hará en breve. El objetivo es eliminar el óxido y realizar un tratamiento galvanizado y pintado, para lo cual se cuenta con el asesoramiento de técnicos y una persona que colaboró estrechamente con el artista en la creación de 'O Escalo'.

Por otro lado, el PP preguntó por el proyecto de humanización de la Avenida de Fisterra. Seoane explicó que la empresa entregó en plazo el proyecto y que el concello está con la supervisión del mismo.