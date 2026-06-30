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Carballo

El Concello de Carballo y la AECC llaman a la prevención del cáncer de piel

Este jueves habrá una charla informativa en el mercado a las 19.00 horas 

Redacción
30/06/2026 19:34
Presentación de la campaña de prevención sobre el cáncer de piel
Presentación de la campaña de prevención sobre el cáncer de piel
Mar Casal
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El Concello de Carballo se suma a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en la campaña de prevención del cáncer de piel, que se llevará a cabo durante todo el mes de julio. El alcalde, Daniel Pérez; el concejal de Feiras e Mercados, Ramón Varela, y la concejala de Sanidad, Maica Ures, acompañaron ayer a la junta local de la AECC para presentar la iniciativa, bajo el lema “A túa pel ten memoria, protéxea cada día”.

 Pretenden así concienciar a la población sobre los riesgos de exposición al sol, así como dinamizar las compras en el mercado municipal con incentivos directos. Carmen Eiroa Lorenzo, tesorera de la junta local, subrayó que el verano es una “época crítica” para la piel, de ahí la importancia de la prevención, ya que, dijo, “a pel ten memoria, e os excesos de hoxe podemos pagalos mañá”. 

Mañana jueves habrá una charla informativa (19.00 horas) en el mercado. La segunda fase de la campaña comienza el 15 de julio con el reparto de los “rasca” en el mercado, con premios directos. Ramón Varela subrayó que el mercado es el “corazón” del comercio local, de ahí que se decidiese vincular este lugar con la campaña ligada directamente a la salud de las personas.

"O mercado, ademais do corazón do comercio local, é un espazo de confianza e de vida. Por iso decidimos vincular as compras de produto fresco, que é sinónimo de calidade e saúde, cunha campaña que premia á clientela con artigos pensados para un verán seguro e saudable”, indicó  Ramón Varela. 

Maica Ures puso el acento en la prevención primaria al ser la herramienta más eficaz. "Non se trata de non gozar do sol, senón de facelo con cabeza: respectando as horas críticas, usando fotoprotección e vixiando as manchas. Abordar a saúde dende a proximidade e en espazos públicos coma o mercado permítenos facer unha pedagoxía moito máis humana e efectiva”, matizó.

"Para o Concello de Carballo é un orgullo camiñar da man dunha entidade tan necesaria como a Asociación contra o Cancro”, manifestó el alcalde. "Protexer a saúde pública é un deber de todos, e facelo apoiando de xeito directo aos nosos produtores e praceiros demostra que a colaboración social e o desenvolvemento local  poden e deben ir xuntos. Convidamos a todo o mundo a participar na charla do día 2 e a mercar no noso mercado", remató  Daniel Pérez. 

Este miércoles comienza el reparto de material informativo, que incluye folletos, fichas infantiles o carteles para asegurar que el mensaje de prevención llegue a todos los hogares.

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