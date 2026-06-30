La Costa da Morte ya tiene su propio videojuego, promovido por Aptcm

Presentación del videojuego sobre la Costa da Morte en el Fórum Carballo IG

La Costa da Morte ya cuenta con su propio videojuego, que fue presentado ayer en el Fórum Carballo. Se trata de ‘Costa da Morte Runner’, una iniciativa impulsada por la Asociación de Profesionales del Turismo da Costa da Morte (Aptcm) y desarrolla por el informático vimiancés Martín Caamaño, creador de la marca ‘Costa da Morte Death Coast’.

En la presentación de la iniciativa además de su creador y de miembros de Aptcm participó el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, quien elogió este nuevo producto que contribuye a la promoción del territorio. El videojuego recorre los 17 concellos de la zona y sus lugares emblemáticos, permitiendo al jugador interactuar con leyendas, patrimonio, personajes e historia.

El protagonista de la aventura es Eustaquio, un personaje inspirado en la imagen de la marca 'Costa da Morte Death Coast', quien deberá superar múltiples obstáculos y desafíos para conseguir rescatar a la princesa Mía. La estética del videojuego está inspirada en los clásicos arcade, con un marcado estilo retro y pixel art que rinde homenaje a los videojuegos de las décadas pasadas.

El juego es totalmente gratuito y puede utilizarse en móviles, tabletas y ordenadores. Está disponible a través de la página web del geodestino Costa da Morte.