A UDC analiza en Carballo a memoria democrática e os retos da normalización lingüística no novo Curso de Verán
Desenvolverase no Fórum Carballo os días 7 e 8 de xullo
Carballo volverá ser a sede de referencia para o deseño e a análise das políticas de futuro do idioma coa celebración do XIX Curso de verán sobre dinamización lingüística Traballando en Lingua, que este ano leva por título Memoria democrática e lingua: a quimera da normalización.
Esta décimo novena edición, organizada polo Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña (UDC) en estreita colaboración co Concello de Carballo e a Secretaría Xeral da Lingua da Xunta de Galicia, celebrarase os días 7 e 8 de xullo no Fórum Carballo, e centrarase en examinar, desde unha rigorosa perspectiva histórica, a evolución das políticas e normativas vinculadas á promoción do galego desde a implantación da monarquía parlamentaria.
O obxectivo prioritario é avaliar en que medida, malia a conquista de liberdades fundamentais, continúan vixentes catro décadas despois certas inercias e desigualdades estruturais que dificultan e impiden a normalización plena do idioma en diversos ámbitos sociais.
A conferencia de apertura correrá a cargo do recoñecido doutor en Filoloxía Románica e catedrático Francisco Rodríguez Sánchez, quen disertará sobre «O conflito lingüístico na Galiza de hoxe», sentando as bases intelectuais para as dúas intensas xornadas de debate.
Ao longo das dúas xornadas, o Fórum Carballo acollerá relatorios, comunicacións académicas, mesas redondas e dinámicas obradoiro. O programa estrutúrase en varios eixos temáticos esenciais: Memoria da terra e toponimia, presenza local e xestión municipal e medios de comunicación e ensino.
O prazo de inscripción para as persoas interesadas será ata o venres 3 de xullo. Hai un límite de 65 prazas. O prezo para os estudiantes e persoas en situación de desemprego é de 30 euros e para o resto de participantes, de 65 euros. O curso está especialmente dirixido a técnicos de normalización lingüística, docentes, dinamizadores socioculturales, estudiantes e profesionais da tradución e interpretación e membros de asociacións, aínda que pode participar calquera persoa interesada.