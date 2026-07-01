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Carballo

Carballo convoca un concurso de proyectos para el diseño del nuevo edificio de equipamiento cultural

El centro de música y artes escénicas, cofinanciado por la UE, contará con más de 8,2 millones de euros de inversión

Redacción
01/07/2026 15:34
Una pasada reunión del tejido asociativo para ver los futuros usos del nuevo auditorio
Una pasada reunión del tejido asociativoy el Concello para ver los futuros usos del nuevo auditorio
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Carballo convoca un concurso público de proyectos para la construcción del nuevo edificio de equipamiento cultural, que estará centrado fundamentalmente en la música y en las artes escénicas. Siguiendo el mismo modelo que utilizó para el diseño del edificio de entidades sociales, el Concello promovió un intenso proceso participativo abierto a todo el movimiento asociativo y, además, vuelve a contar con la colaboración del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) para el concurso de ideas.

Este proyecto forma parte del Plan de Actuación Integrado 'Carballo a man', seleccionado como beneficiario de los fondos europeos Feder 2021-2027.

La nueva infraestructura se concibe como un complejo de alta calidad arquitectónica, eficiente y perfectamente integrado en la trama urbana en crecimiento de Carballo, sirviendo de nexo estructurante entre las nuevas áreas residenciales y el núcleo consolidado. El diseño supone una estrategia global distribuida en tres grandes módulos independientes e interconectados para su puesta en funcionamiento por fases.

El módulo 1 es el grueso del proyecto. Se trata del auditorio, un gran espacio escénico principal dotado con las máximas garantías técnicas y acústicas.

El módulo 2 será un espacio polivalente, un área flexible orientada a la diversificación de usos culturales y experimentación.

El módulo 3 lo conforma el conservatorio de música, un equipamiento de referencia supracomarcal.

El espacio exterior, con urbanización y acondicionamiento del entorno del edificio. 

Dos fases

El Concello ha optado por el procedimiento de concurso anónimo con la asistencia técnica del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). El proceso consta de dos fases. En la primera, los profesionales presentarán sus propuestas conceptuales iniciales bajo lema de forma sencilla. El jurado seleccionará cinco propuestas finalistas, que pasarán a la siguiente etapa.

En la segunda fase, los cinco seleccionados desarrollarán en detalle su diseño, optando de forma escalonada a una cuantía total de 

25.000 euros en premios (5.000 euros más IVA por cada finalista).

La propuesta ganadora del primer premio recibirá dicha cantidad como entrega a cuenta y será adjudicataria del contrato de servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra.

El . Concello indica que quiere dar continuidad al espíritu participativo en las intervenciones urbanas. Por ello, el pliego administrativo recoge explícitamente que el equipo de arquitectura ganador del concurso tendrá la obligación de participar en una jornada técnica de cogobernanza junto a representantes del tejido cultural y asociativo carballés. Todo ello con el objetivo de incorporar las aportaciones directas de los colectivos que utilizarán el edifici.

Las bases del concurso, cuyo valor estimado asciende a 404.864,16 euros, están publicadas y disponibles en el perfil del contratante del Concello.  El plazo para la presentación de propuestas de la primera fase es de 30 días hábiles a contar desde este jueves 2 de julio.

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