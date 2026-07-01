Carballo, presente en Bruselas en una reunión de beneficiarios de las acciones Marie Curie

Viaje de Iván Andrade Cedida

El concejal de Innovación de Carballo, Iván Andrade, participó este miércoles en Bruselas en 'Beneficiaries Day' del Horizon-MSCA-Citizens-2025', una reunión clave que reunió a las entidades europeas beneficiarias de este prestigioso programa de la Comisión Europea, en el que Carballo participa con el proyecto Talento quilómetro cero (TALK0).

El proyecto TALK0 fue seleccionado en el marco de las acciones Marie Skłodowska-Curie, destinadas a fomentar la educación científica y la participación ciudadana en la investigación.

Aprovechando el viaje a Bruselas, el concejal se acercó a la Fundación Galicia-Europa, donde se entrevistó con la directora de la oficina, Ana Ramos, y con la coordinadora de políticas europeas, Vanessa Lobo. Ambas se mostraron gratamente sorprendidas por las dimensiones y la formulación del proyecto TALK0, la iniciativa de divulgación científica con la que Carballo logró captar 350.000 euros de financiación de la UE para un período de 24 meses.

Durante este encuentro, las representantes gallegas en Bruselas se comprometieron a colaborar en el desarrollo del proyecto así como a darle la máxima difusión institucional. De hecho, trasladaron su interés en situar la iniciativa de Carballo como un referente y un modelo de proyecto piloto.

"Que as institucións europeas se fixen no noso modelo de divulgación e que queiran poñer Carballo como exemplo de proxecto piloto a nivel comunitario demostra que o traballo que facemos desde o ámbito local ten un impacto real e unha calidade internacional. Con TALK0 non só queremos achegar a ciencia de vangarda á nosa veciñanza, senón situar a Carballo como un referente europeo na democratización do coñecemento", afirmó Andrade.

En el marco de la jornada de trabajo, el edil de Innovación participó en sesiones orientadas a fijar las directrices de comunicación, la identidad visual y buenas prácticas comunitarias.

El viaje también sirvió para estrechar lazos con otros socios internacionales.

Así, la delegación carballesa mantuvo una reunión técnica de trabajo compartida con los responsables del proyecto serbio Heart Project, con el objetivo de resolver dudas comunes en la gestión de fondos y poner en común las estrategias de ejecución.