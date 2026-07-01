Carballo traslada a la Xunta la necesidad de mejorar el transporte público con las playas, con las universidades y con A Coruña

Recorrido en autobús AIG

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y el edil de Mobilidade, Juan Seoane, mantuvieron una reunión en Santiago con la directora xeral de Mobilidade de la Xunta, en la que abordaron las necesidades en materia de transporte colectivo. En este sentido, desde el ente local trasladaron la urgencia de mejorar la planificación del transporte hacia las playas, dado que estamos en plena temporada veraniega.

El Concello espera que la Xunta actúe con celeridad para corregir la situación vivida el pasado verano, cuando se suprimió la parada de Razo sin previo aviso. El gobierno local espera también que se ponga fin a la carencia de viajes de vuelta durante los fines de semana, señalando que se trata de un desajuste que "deja totalmente desamparados" a los usuarios que acuden a la playa al mediodía.

También se reclama transporte público para las otras dos playas con bandera azul, Baldaio-Saíñas y Pedra do Sal, actualmente "aisladas en este sentido".

Otro de los temas abordados en la reunión, y que el Concello considera urgente para el próximo curso, es la optimización de las conexiones con las universidades de A Coruña y Santiago. El Concello ve vital flexibilizar los horarios e incrementar las frecuencias para que los estudiantes carballeses puedan conciliar sus clases sin verse obligados a desplazarse en vehículos particulares.

Asimismo, el gobierno carballés reclamó a la Xunta que adopte las medidas necesarias para garantizar la conexión Carballo-A Coruña, debido a la masificación sistemática que sufre esta ruta. Según las numerosas quejas que recibe a diario el Concello, los autobuses que proceden de otros puntos de la Costa da Morte llegan a la estación de Carballo con las plazas prácticamente agotadas y lo mismo ocurre en los viajes desde A Coruña. Esta situación provoca que muchos usuarios queden en tierra, por lo que se ha solicitado el refuerzo del servicio en horas punta.

Por otro lado, la puesta en marcha de dos nuevas paradas de autobús en el polígono de Bértoa da respuesta a una vieja demanda de la comunidad empresarial y del Concello. Desde el pasado 25 de mayo están operativos diez servicios diarios, de lunes a viernes, con cinco viajes Carballo-A Coruña (paradas a las 08.37, 09.27, 12.27, 15.13 y 17.58 horas) y otras tantas en el sentido inverso (08.49, 12.18, 14.34, 17.19 y 20.19 horas).

La directora territorial de la Consellería de Presidencia acaba de remitir al Concello la información correspondiente a estas dos nuevas paradas, con las que se pretende facilitar los desplazamientos a los trabajadores del polígono. “Con esta actuación, a Xunta dá resposta ás demandas trasladadas polo Concello de Carballo e pola cidadanía, reforzando a súa aposta polo transporte público como ferramenta de cohesión territorial, mellora da mobilidade sostible e apoio ao desenvolvemento das áreas empresariais en expansión", apuntan desde la consellería.

Dado que el autobús es el único transporte público disponible en Carballo para las rutas con A Coruña y Santiago, el gobierno espera que la receptividad mostrada por la directoral xeral de Mobilidade se traduzca en acciones concretas a corto plazo, de la misma forma que se hizo en el caso del polígono.