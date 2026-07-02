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Carballo

El paro registra en junio su sexta caída consecutiva en la Costa da Morte

El mes pasado cerró con 243 desempleados menos que en mayo y un 15,7% menos que un año atrás

Rosa Balsa Silveira
02/07/2026 13:42
Recta final de los trabajos
El sector de la construcción es el que más ha reducido el desempleo en el último año
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La Costa da Morte cerró el mes de junio con 4.204 parados, según los datos hechos públicos este jueves por la Consellería de Emprego. Se trata del sexto descenso consecutivo del desempleo en la zona que, de mantener esta tendencia durante la temporada estival, bajaría de la barrera de las cuatro mil personas.

Junio registró 243 parados menos que mayo y 780 menos que un año atrás. Esto se traduce en un descenso interanual del 15,7% en el conjunto de las comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira y Xallas, junto al vecino municipio de Cerceda, situándose así muy por encima de la caída autonómica, que fue del 1,4%.

Por sectores, la construcción es el que más ha reducido el paro en el último año, concretamente un 20,3%, situándose en 432 desocupados. Le sigue el sector secundario, con un descenso del 17% y 650 personas. 

En el caso de los servicios la caída ha sido del 16,4%, con 2.623 parados. Este sector mantiene su dominio del mercado laboral, pues aglutina el 62,4% del total de desocupados de la Costa da Morte. Finalmente, el sector primario suma 155 desempleados (un 9,3% menos) y las personas sin un empleo anterior en busca de trabajo son 344.

Por municipios, todos han visto caer la desocupación con respecto a mayo a excepción de Corcubión, donde aumentó en cuatro personas. En relación al año pasado, el paro solo subió en Mazaricos (en doce personas), en tanto que los descensos más acusados se han dado en Corcubión (-43,3%) y en Cabana (-40%).

Por otro lado, el 64% de los parados en la zona son mujeres, con 2.691 frente a 1.513 hombres en junio. En el último año, el paro femenino descendió un 14,7% mientras que el masculino lo hizo un 17,3%. Además, tan solo el 3,6% de los desocupados son menores de 25 años.

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