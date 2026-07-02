La Praza dos Libros vuelve a Carballo para festejar 20 años alrededor de la lectura y la cultura

Participantes en la presentación de la Praza dos Libros Mar Casal

Los libros volverán a ser protagonistas en Carballo en una nueva edición de la Praza dos Libros entre el 9 y el 12 de julio, con el lema “Vinte na PLIC!” para celebrar 20 años de trayectoria como una de las grandes citas culturales del verano. La feria, que se celebrará en el escenario habitual de la Praza do Concello, será en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas, con librerías, editoriales, autores, música y otras propuestas para todos los públicos.

La programación fue presentada este jueves en el palco de la Praza do Concello con representantes de las librerías participantes y de las entidades colaboradoras, entre las que destacan la Diputación de A Coruña, la Fundación Luis Calvo Sanz y Muebles Luis. La feria se inaugurará el próximo jueves con el pregón a cargo de Pedro Feijoo, acompañado pola Banda Municipal de Gaitas.

Luciano Calvo elogió el escenario privilegiado en el que se celebra la feria, del que no disponen otros lugares y expresó su deseo de seguir participando “outros vinte anos máis”.

La concejala de Bibliotecas, Ángeles Pacoret, destacó que a Praza dos Libros “é moito máis ca unha feira: é un espazo de encontro entre quen escribe, quen le, quen edita e quen vende libros, pero tamén entre xeracións, familias e veciñanza”. Estos 20 años de historia demuestran que Carballo tiene unha relación muy viva con la lectura y con sus librerías, y este año el cartel es un reflejo de esta trayectoria. “Son vinte libros formando un iris que mira á historia da Praza dos Libros e que interpela ás persoas que por alí pasaron”, explicó Pacoret.

En el programa de la feria destaca un homenaje a Fernando Cabeza Quiles el día 10. “Unha figura fundamental na divulgación da nosa cultura, investigador incansable e referente no ámbito da toponimia”, subrayó Pacoret.

El mismo día se inaugura la Noite PLIC, una propuesta que va mucho más allá del ámbito de la feria y que este año tendrá como protagonista a Xurxo Borrazás, que fue el primer pregonero de la Praza dos Libros. En esta iniciativa colabora la Asociación Cultural Lumieira, que celebra su 50º aniversario, y para festejarlo este año contará con un puesto en la PLIC. Su presidenta, Carolina Carreira Pacoret, mostró su “orgullo” por poder compartir el espacio con las librerías.

La diputada provincial de Lingua, Sol Agra, puso en valor la Praza dos Libros de Carballo como un espacio “público e cotiá” donde “se celebra a nosa cultura e a nosa lingua, creando comunidade arredor da lectura en galego”. Subrayó que es una referencia no solo en la comarca, sino en la provincia y el país, “que converte o libro galego e as súas creadoras e creadores en protagonistas da vida pública combinando literatura, música, actividades familiares e participación cidadá”.

“Desde a Deputación da Coruña queremos recoñecer o compromiso do Concello de Carballo, das librarías, das editoriais e de todas as persoas que fan posible unha programación de calidade como esta, aberta a todos os públicos e cunha clara aposta pola creación en galego”, afirmó Agra, por lo que llevarán la figura de Begoña Caamaño, homenajeada en las Letras Galegas al certamen a través de distintas propuestas artísticas. La memoria de Begoña Caamaño estará presente de manera destacada en la programación del domingo 12, con la presentación-recital ’Os fíos de Begoña’.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, también quiso poner en valor la continuidad de un proyecto “que forma parte da identidade cultural do concello”. “A Praza dos Libros consolidouse como unha cita de referencia porque nace da colaboración entre o Concello, as librarías, as editoriais, o tecido cultural e a propia cidadanía. Esa suma de esforzos é a que permite que Carballo siga sendo un lugar no que a cultura ocupa o espazo público”, afirmó.

El regidor destacó que la feria “contribúe a dinamizar a vila, apoiar o comercio local e reforzar o papel de Carballo como capital cultural da comarca”. “Durante estes días, o libro galego sae á rúa e convértese nun punto de encontro. Esa é unha das mellores maneiras de celebrar a nosa lingua, a nosa creatividade e o talento das creadoras e creadores do país”, añadió.

Como es habitual, durante toda a feira habrá un 10 % de descuento en todos los libros, así como premios por la compra de ejemplares. Además, el programa incluye iniciativas como “Un libro, un pan”, el domingo 12 por la mañana, y “Libros con atún”, el jueves 9 de mañana.

En esta edición participan las librerías Á lus do candil, Brañas Verdes, Trasgo, Teldy, Clarión, Espazo Lector Nobel, Editorial Canela y A.C. Lumeira. La Praza dos Libros está organizada por la Concejalía de Bibliotecas del Concello de Carballo.