Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Mucho interés en la charla sobre la prevención del cáncer de piel en Carballo

La técnica Iria Villar insistió en la necesidad de prevenir y protegerse del sol 

Redacción
02/07/2026 21:07
Charla en el mercado de la campaña contra el cáncer de piel
Charla en el mercado de la campaña contra el cáncer de piel
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El cáncer de piel sigue siendo uno de los tumores más frecuentes y, a la vez, uno de los más prevenibles. Sin embargo, su incidencia continúa en aumento: en España se diagnosticaron 6.800 nuevos casos de melanoma cutáneo en 2023, de los que 337 se detectaron en Galicia. 

La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebró este jueves una charla informativa en Carballo a cargo de la técnica de prevención de la AECC Iria Villar, quien alertó de todos los riesgos que existen y la necesidad de cuidar la piel, principalmente durante el verano.

 Más del 80% de los melanomas y hasta el 95 % de los carcinomas no melanoma están causados por la radiación ultravioleta. A los rayos solares se suman otras barreras de cara a la prevención, como la baja percepción del riesgo, la normalización de las quemaduras o el ideal estético del bronceado, de ahí que la prevención sea la medida más eficaz. 

Más de 60 personas acudieron a la charla en las dependencias del mercado carballés. La junta local de la AECC, con la colaboración del Concello de Carballo, puso en marcha la campaña "A pel ten memoria" para concienciar de este problema. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Charla en el mercado de la campaña contra el cáncer de piel

Mucho interés en la charla sobre la prevención del cáncer de piel en Carballo
Redacción
Participantes en la presentación de la Praza dos Libros

La Praza dos Libros vuelve a Carballo para festejar 20 años alrededor de la lectura y la cultura
Redacción
Recta final de los trabajos

El paro registra en junio su sexta caída consecutiva en la Costa da Morte
Rosa Balsa Silveira
Audiciones de piano en el Conservatorio

Aberto o prazo de matrícula no Conservatorio de Carballo en Iniciación Musical
Redacción