Mucho interés en la charla sobre la prevención del cáncer de piel en Carballo

Charla en el mercado de la campaña contra el cáncer de piel Mar Casal

El cáncer de piel sigue siendo uno de los tumores más frecuentes y, a la vez, uno de los más prevenibles. Sin embargo, su incidencia continúa en aumento: en España se diagnosticaron 6.800 nuevos casos de melanoma cutáneo en 2023, de los que 337 se detectaron en Galicia.

La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebró este jueves una charla informativa en Carballo a cargo de la técnica de prevención de la AECC Iria Villar, quien alertó de todos los riesgos que existen y la necesidad de cuidar la piel, principalmente durante el verano.

Más del 80% de los melanomas y hasta el 95 % de los carcinomas no melanoma están causados por la radiación ultravioleta. A los rayos solares se suman otras barreras de cara a la prevención, como la baja percepción del riesgo, la normalización de las quemaduras o el ideal estético del bronceado, de ahí que la prevención sea la medida más eficaz.

Más de 60 personas acudieron a la charla en las dependencias del mercado carballés. La junta local de la AECC, con la colaboración del Concello de Carballo, puso en marcha la campaña "A pel ten memoria" para concienciar de este problema.