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Carballo

Arde por completo un coche mientras circulaba por la AG-55 en Carballo

El único ocupante del turismo consiguió abandonar el coche a tiempo y resultó ileso

Redacción
03/07/2026 13:15
Los bomberos extinguen el fuego del vehículo en Carballo
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Un vehículo quedó completamente calcinado este viernes tras incendiarse cuando circulaba por la AG-55, a la altura del punto kilométrico 21 en sentido A Coruña, a su paso por Carballo. El único ocupante del turismo consiguió abandonar el coche a tiempo y resultó ileso. 

El aviso fue recibido por el CIAE 112 a las 9.33 horas, movilizando hasta el lugar a efectivos del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (SPEIS) de Carballo. A su llegada, los bomberos comprobaron que el vehículo estaba envuelto por las llamas y que el fuego lo había afectado por completo. La intervención se centró en la extinción del incendio mediante agua y espuma, ya que el turismo estaba derramando gasolina, lo que incrementaba el riesgo de propagación de las llamas. 

Arden dos vehículos en un aparcamiento improvisado en O Couto

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Una vez sofocado el fuego y retirado el vehículo, los efectivos procedieron a la limpieza de la calzada para restablecer las condiciones de seguridad en la vía. Además de los bomberos, en la actuación intervinieron agentes de la Guardia Civil, personal de mantenimiento de la autopista y el servicio de grúa encargado de retirar el vehículo siniestrado. El incendio no provocó daños personales ni otros desperfectos materiales más allá de la pérdida total del automóvil.

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