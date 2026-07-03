Atropellan a una menor en la calle Ponte de Carballo

Hasta la calle Ponte se desplazaron dos patrullas de la Policía Local Mar Casal

Una menor de unos 10 años de edad resultó herida este viernes tras ser atropellada en la calle Ponte, en Carballo. El suceso tuvo lugar poco después de las 21 horas.

Según indicaron fuentes de la Policía Local desplazadas hasta el lugar del siniestro, la niña se encontraba cruzando la vía un poco más adelante de donde se encuentra el paso de peatones cuando se produjo el atropello. Por el momento no han trascendido las circunstancias exactas del accidente.

En el momento de la evacuación se encontraba consciente, aunque por ahora se desconoce el alcance y la gravedad de las lesiones sufridas.