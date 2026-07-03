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Carballo

La Peña Deportivista Carballo traslada su sede social al Café Bristol 

La entidad, fundada en 1993, aprobó el cambio de sede durante su asamblea general de socios

Redacción
03/07/2026 19:07
Asamblea de la Peña Deportivista de Carballo
Asamblea de la Peña Deportivista de Carballo
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La Peña Deportivista Carballo cuenta desde esta semana con una nueva sede social. La entidad acordó trasladar su punto de encuentro al Café Bristol situado en el número 71 de la avenida Ponte da Pedra, en Carballo. La decisión fue adoptada durante la asamblea general de socios celebrada en la tarde del jueves, en la que los asistentes aprobaron por unanimidad el cambio de sede, además de abordar otros asuntos relacionados con el funcionamiento de la asociación. 

La reunión, presidida por Agustín García Villar, sirvió también para introducir algunos cambios en la junta directiva, aprobar el estado de cuentas, analizar los ingresos y gastos de la entidad y plantear nuevos retos y actividades para los próximos meses. Fundada en 1993, la Peña Deportivista Carballo reúne en la actualidad a una treintena de aficionados blanquiazules. 

A lo largo de su historia ha contado con diferentes sedes sociales, comenzando su andadura en el restaurante Bergantiños Cachelo, para trasladarse posteriormente al establecimiento A de Pako, en la calle Coruña, cerrado desde hace unos meses antes de fijar ahora su nuevo punto de encuentro en el Café Bristol. Tras la celebración de la asamblea, los responsables del establecimiento ofrecieron a los asistentes un aperitivo con pinchos y tapas variadas, un gesto que fue agradecido por los socios presentes. 

Además de servir como lugar de reunión, la peña dispone de varios abonos del RC Deportivo para facilitar la asistencia de sus integrantes a los partidos del conjunto coruñés y trabaja ya en la organización de nuevas actividades de convivencia, entre ellas comidas y cenas dirigidas a los socios

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