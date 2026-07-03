La variante de Carballo está cada vez más cerca tras 17 años de espera

El alcalde de Carballo Daniel Pérez y la conselleira de Vivenda, en la presentación del proyecto de la variante de Carballo Mar Casal

La variante de Carballo está cada vez más cerca. Este viernes el proyecto dio un nuevo paso administrativo con la publicación de la aprobación definitiva del trazado de la primera fase en el Diario Oficial de Galicia y por este motivo la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó esta mañana el municipio donde confirmó que la redacción del proyecto constructivo ya está en marcha y que no será necesario licitar ese trabajo, al existir ya una empresa encargada de elaborarlo.

“Xa estamos traballando na redacción do proxecto construtivo; non temos que licitalo porque xa temos empresa que está traballando na redacción”, explicó la conselleira, que defendió que los pasos dados por la Xunta “son firmes e son reais”.

La actuación permitirá crear una nueva vía de circunvalación por el sureste del casco urbano, conectando la AC-552 con la AC-413 y la carretera provincial DP-1914, de salida hacia Santiago. El objetivo principal es desviar del centro urbano buena parte del tráfico procedente del polígono de Bértoa, especialmente los vehículos pesados, y mejorar tanto la seguridad vial como la competitividad económica del municipio.

Melloramos a seguridade viaria, non só de vehículos, senón tamén de peóns, melloramos a calidade de vida dos veciños de Carballo e tamén a competitividade económica María Martínez Allegue

Martínez Allegue recordó que la carretera autonómica soporta en Carballo alrededor de 17.000 vehículos diarios, muchos de ellos sin necesidad real de atravesar el casco urbano. “Melloramos a seguridade viaria, non só de vehículos, senón tamén de peóns, melloramos a calidade de vida dos veciños de Carballo e tamén a competitividade económica”, señaló.

El alcalde, Daniel Pérez, valoró el avance como una “moi boa nova” para Carballo, aunque reclamó a la Xunta un compromiso firme con los plazos de una infraestructura anunciada hace 17 años. El regidor subrayó que la variante será mucho más que una carretera, ya que permitirá ordenar la movilidad del municipio y reducir el paso de camiones por zonas sensibles como O Chorís y A Milagrosa, donde se concentran colegios, institutos e instalaciones deportivas utilizadas a diario por miles de vecinos.

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Pérez pidió que la aprobación del trazado vaya acompañada de un cronograma claro para garantizar que la obra pueda estar rematada “nun espazo temporal razoable”. También vinculó esta actuación con la futura ampliación del polígono, dos proyectos que, según defendió, permitirán a Carballo seguir avanzando en su desarrollo económico y social.

El trazado presentado contempla una vía de algo más de 3,6 kilómetros. El primer tramo, de 2,8 kilómetros, conectará la AC-552 con la AC-413, carretera de salida hacia Silvarredonda y Ordes. El segundo, de unos 800 metros, enlazará la AC-413 con la DP-1914, en dirección a Santiago.

Los técnicos explicaron que la nueva carretera captará tanto tráfico industrial procedente del parque empresarial de Bértoa como tráfico local, aliviando la congestión actual del centro urbano. La vía tendrá dos carriles de 3,5 metros, arcenes de metro y medio, cunetas de seguridad y control de accesos, de modo que las propiedades colindantes no podrán incorporarse directamente a la carretera. Las conexiones se resolverán mediante glorietas y caminos de servicio.

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Entre las estructuras más relevantes figura un viaducto sobre el río Anllóns de unos 350 metros, que será la principal obra singular del proyecto. También se prevén dos pasos superiores y un paso inferior para mantener la conectividad de la red viaria existente y de las parcelas afectadas.

La aprobación definitiva del trazado supone además la declaración de utilidad pública, paso necesario para avanzar en la tramitación del proyecto. Con la redacción constructiva ya en marcha, la variante entra en una nueva fase clave para una obra considerada estratégica por el Concello y por el tejido empresarial carballés.