El PP destaca que el futuro CIS convertirá a Carballo en el referente sanitario de la comarca

Carmen Pomar y Rubén Lorenzo, visitando los terrenos en los que se cconstruirá el CIS Cedida

Los diputados del Partido Popular en el Parlamento de Galicia, Carmen Pomar y el carballés Rubén Lorenzo, visitaron los terrenos en los que se levantará el futuro Centro Integral de Salud (CIS) de Carballo, una infraestructura para la que la Xunta prevé invertir 12 millones de euros y que, según defendieron, supondrá “un salto cualitativo” en la atención sanitaria de toda la comarca de Bergantiños.

Durante la visita, Lorenzo aseguró que el nuevo CIS permitirá consolidar a Carballo como “referente sanitario da comarca”, al concentrar nuevos servicios especializados y reforzar la capacidad asistencial del municipio.

El Sergas prevé licitar en 2027 las obras de ampliación del centro de salud de Carballo Más información

Entre las principales prestaciones que albergará el futuro centro, los representantes populares destacaron la incorporación del servicio de diálisis, lo que evitará que numerosos pacientes tengan que desplazarse varias veces por semana hasta la ciudad de A Coruña para recibir tratamiento. Además, el edificio contará con un área integral de atención a la mujer, un servicio de salud mental y la integración de la Unidad de Conductas Adictivas, que actualmente presta atención a alrededor de 500 pacientes.

Lorenzo recordó que el Partido Popular de Carballo fue, según afirmó, “o primeiro e o único” en defender la creación de un Centro Integral de Salud en el municipio. En este sentido, señaló que ya en 2011 presentaron una moción para solicitar la transformación del actual centro de salud en un CIS que diera cobertura a los aproximadamente 60.000 vecinos de la comarca.

Xunta, Concello y UCA valoran la integración al Sergas de la unidad de conductas adictivas de Carballo Más información

El portavoz popular también criticó la postura mantenida durante esos años por BNG y PSdeG, a quienes reprochó haber apostado por la construcción de un segundo centro de salud en lugar de unificar los servicios en una única infraestructura. Según indicó, la propuesta popular buscaba optimizar los recursos disponibles, ampliar la cartera de servicios y mejorar la atención sanitaria sin duplicar instalaciones.

Por su parte, Pomar defendió que la inversión prevista demuestra el compromiso del Gobierno gallego con Carballo y Bergantiños. “Este investimento de 12 millóns de euros é unha mostra clara de que o Goberno galego cumpre con Carballo, con Bergantiños e con toda a provincia da Coruña, ao apostar por servizos públicos modernos, próximos e de calidade”, afirmó.

La diputada avanzó además que el inicio de las obras está previsto para el próximo año, mientras que Lorenzo reiteró el compromiso del PP local de seguir trabajando para que Carballo continúe reforzando su papel como capital comarcal en materia de servicios públicos.