O Chorís se convertirá en el epicentro de la práctica del atletismo de Carballo

Vista aérea de la zona deportiva de O Chorís Cedida

El Concello de Carballo ha sacado a licitación las obras de mejora de las pistas deportivas de O Chorís, una actuación valorada en 151.108,56 euros con la que pretende renovar por completo una de las instalaciones municipales y convertir el barrio en el centro de la práctica del atletismo en el municipio. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 27 de julio, mientras que el plazo previsto para la ejecución de los trabajos será de tres meses.

La intervención, impulsada por la Concejalía de Deportes, tiene como principal objetivo corregir el deterioro que presenta el pavimento debido al intenso uso que soporta a lo largo de todo el año. Pese a la profundidad de la reforma, el complejo mantendrá tanto su superficie como los usos actuales, aunque experimentará una importante mejora en calidad y funcionalidad para dar respuesta a las necesidades de los vecinos, de los centros educativos del entorno y de los atletas federados que entrenan habitualmente en estas instalaciones.

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El proyecto contempla una renovación integral de la zona de atletismo. Entre las actuaciones previstas figura la sustitución completa del pavimento del anillo de las pistas, así como la creación de nuevos espacios específicos para las diferentes disciplinas. En este sentido, se construirá una pista para salto de longitud con su correspondiente foso de arena, además de habilitarse áreas para salto de altura y salto con pértiga. También se acondicionará una zona exclusiva para la práctica del lanzamiento de peso.

Otro de los aspectos destacados será la homologación de las instalaciones conforme a la normativa deportiva NIDE 2024, mediante el pintado y señalización reglamentaria de todas las disciplinas, lo que permitirá adaptar las pistas a los estándares oficiales.

El elemento central de la actuación será la colocación de un pavimento deportivo sintético multicapa especialmente diseñado para instalaciones al aire libre. Este material ofrecerá una mayor resistencia frente a las condiciones meteorológicas, reducirá el riesgo de lesiones y mejorará el confort durante la práctica deportiva.