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Carballo

La remodelación de la Praza de Vigo de Carballo está un paso más cerca

Este lunes el Concello y la Diputación firmarán el convenio que permitirá la financiación de la obra

A. Pérez Cavolo
05/07/2026 19:01
Imagen de lo que será la Praza de Vigo de Carballo
Cedida
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La remodelación de la Praza de Vigo de Carballo dará este lunes un nuevo paso hacia su ejecución con la firma del convenio de financiación entre la Diputación de A Coruña y el Concello de Carballo, en un acto que tendrá lugar en el municipio y que contará con la presencia del presidente provincial, Valentín González Formoso, y el alcalde, Daniel Pérez López.

La rúbrica del acuerdo permitirá asegurar la financiación de un proyecto llamado a transformar por completo este espacio urbano, convirtiéndolo en una plaza más accesible, segura y pensada para las personas, especialmente para los usuarios del centro de día y de la residencia de mayores situados en su entorno.

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El proyecto contempla la creación de una plataforma única que priorizará el tránsito peatonal, limitando la circulación rodada a residentes y vehículos autorizados. Además, se renovarán completamente los pavimentos, la iluminación y las redes de servicios, se sustituirá la vegetación que actualmente provoca problemas en el firme y se incorporarán nuevos elementos de mobiliario urbano.

Entre las actuaciones previstas destacan la construcción de una pérgola junto al centro de día para generar una zona de sombra y descanso, así como la instalación de un banco corrido de piedra de 38 metros de longitud que servirá como elemento de separación entre el espacio peatonal y la calzada.

Las obras cuentan con un presupuesto de 337.500 euros, de los que la Diputación financiará el 80% a través del convenio que será suscrito este lunes. La actuación tendrá un plazo de ejecución estimado de seis meses y se desarrollará por fases para minimizar las molestias y garantizar el acceso a los equipamientos sociosanitarios.

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