La remodelación de la Praza de Vigo de Carballo está un paso más cerca

Imagen de lo que será la Praza de Vigo de Carballo Cedida

La remodelación de la Praza de Vigo de Carballo dará este lunes un nuevo paso hacia su ejecución con la firma del convenio de financiación entre la Diputación de A Coruña y el Concello de Carballo, en un acto que tendrá lugar en el municipio y que contará con la presencia del presidente provincial, Valentín González Formoso, y el alcalde, Daniel Pérez López.

La rúbrica del acuerdo permitirá asegurar la financiación de un proyecto llamado a transformar por completo este espacio urbano, convirtiéndolo en una plaza más accesible, segura y pensada para las personas, especialmente para los usuarios del centro de día y de la residencia de mayores situados en su entorno.

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El proyecto contempla la creación de una plataforma única que priorizará el tránsito peatonal, limitando la circulación rodada a residentes y vehículos autorizados. Además, se renovarán completamente los pavimentos, la iluminación y las redes de servicios, se sustituirá la vegetación que actualmente provoca problemas en el firme y se incorporarán nuevos elementos de mobiliario urbano.

Entre las actuaciones previstas destacan la construcción de una pérgola junto al centro de día para generar una zona de sombra y descanso, así como la instalación de un banco corrido de piedra de 38 metros de longitud que servirá como elemento de separación entre el espacio peatonal y la calzada.

Las obras cuentan con un presupuesto de 337.500 euros, de los que la Diputación financiará el 80% a través del convenio que será suscrito este lunes. La actuación tendrá un plazo de ejecución estimado de seis meses y se desarrollará por fases para minimizar las molestias y garantizar el acceso a los equipamientos sociosanitarios.