Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Lema y Noicela se convierten en laboratorios científicos con los talleres del proyecto TALK0

La iniciativa incluida en el programa Eu quero Razo-Baldaio reunió a 37 personas

A. Pérez Cavolo
05/07/2026 19:52
El obradoiro científico celebrado en Imende
El obradoiro científico celebrado en Imende
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Lema y Noicela se convirtieron este fin de semana en auténticos laboratorios científicos gracias a los dos primeros talleres del proyecto TALK0, una iniciativa que reunió a 37 personas de entre ocho y más de setenta años en el arranque del programa de sensibilización ambiental Eu quero Razo-Baldaio. Las dos actividades completaron todas sus plazas y acercaron la divulgación científica a vecinos de distintas generaciones.

Las jornadas, integradas en el Proyecto Talento km0 (TALK0) y financiadas por la Unión Europea, tienen como objetivo acercar el conocimiento científico al conjunto de la ciudadanía, fomentar las vocaciones científicas y poner en valor el talento y los recursos del territorio.

Viaje de Iván Andrade (3)

Carballo, presente en Bruselas en una reunión de beneficiarios de las acciones Marie Curie

Más información

La primera sesión se celebró el sábado en el centro social de Lema, donde los investigadores Roberto Bao y Luisa Santos, del Grupo de Investigación en Cambio Ambiental y Paleobiología (GRICA-BIOpast) de la Universidade da Coruña, guiaron un taller de paleoecología. A través de microscopios y del estudio del polen fósil, los participantes descubrieron cómo los registros del pasado permiten comprender la evolución de los ecosistemas y los cambios ambientales producidos a lo largo de los siglos.

La programación continuó este domingo en el centro social de Imende, en la parroquia de Noicela, con un taller dedicado a la cristalografía. En esta ocasión, Roberto Bao estuvo acompañado por Armand Hernández, director del GRICA-BIOpast, quien explicó de forma práctica los procesos físico-químicos que intervienen en la formación de los cristales.

IMG_0011

‘Eu quero Razo-Baldaio’ vuelve con una treintena de actividades para promover el turismo consciente y la ciencia

Más información

Los asistentes elaboraron y sembraron sus propios cristales, que permanecerán varios días en reposo hasta completar su crecimiento. Será entonces cuando regresen al centro social para recogerlos y comprobar el resultado final del experimento. La actividad contó también con la presencia del concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales, que quiso acompañar a los participantes durante la jornada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El obradoiro científico celebrado en Imende

Lema y Noicela se convierten en laboratorios científicos con los talleres del proyecto TALK0
A. Pérez Cavolo
El ideal gallego

La remodelación de la Praza de Vigo de Carballo está un paso más cerca
A. Pérez Cavolo
Asamblea de Senda Nova

La Escola Ambiental de Senda Nova cierra en Carballo una edición récord de participación
Redacción
Carmen Pomar y Rubén Lorenzo, visitando los terrenos en los que se cconstruirá el CIS

El PP destaca que el futuro CIS convertirá a Carballo en el referente sanitario de la comarca
A. Pérez Cavolo