Lema y Noicela se convierten en laboratorios científicos con los talleres del proyecto TALK0
La iniciativa incluida en el programa Eu quero Razo-Baldaio reunió a 37 personas
Lema y Noicela se convirtieron este fin de semana en auténticos laboratorios científicos gracias a los dos primeros talleres del proyecto TALK0, una iniciativa que reunió a 37 personas de entre ocho y más de setenta años en el arranque del programa de sensibilización ambiental Eu quero Razo-Baldaio. Las dos actividades completaron todas sus plazas y acercaron la divulgación científica a vecinos de distintas generaciones.
Las jornadas, integradas en el Proyecto Talento km0 (TALK0) y financiadas por la Unión Europea, tienen como objetivo acercar el conocimiento científico al conjunto de la ciudadanía, fomentar las vocaciones científicas y poner en valor el talento y los recursos del territorio.
La primera sesión se celebró el sábado en el centro social de Lema, donde los investigadores Roberto Bao y Luisa Santos, del Grupo de Investigación en Cambio Ambiental y Paleobiología (GRICA-BIOpast) de la Universidade da Coruña, guiaron un taller de paleoecología. A través de microscopios y del estudio del polen fósil, los participantes descubrieron cómo los registros del pasado permiten comprender la evolución de los ecosistemas y los cambios ambientales producidos a lo largo de los siglos.
La programación continuó este domingo en el centro social de Imende, en la parroquia de Noicela, con un taller dedicado a la cristalografía. En esta ocasión, Roberto Bao estuvo acompañado por Armand Hernández, director del GRICA-BIOpast, quien explicó de forma práctica los procesos físico-químicos que intervienen en la formación de los cristales.
Los asistentes elaboraron y sembraron sus propios cristales, que permanecerán varios días en reposo hasta completar su crecimiento. Será entonces cuando regresen al centro social para recogerlos y comprobar el resultado final del experimento. La actividad contó también con la presencia del concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales, que quiso acompañar a los participantes durante la jornada.