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Carballo

Carballo acoge la presentación 'As histórias que nos cont(ar)am'

En el evento de este martes participará el autor Henrique Egea Lapina

Redacción
06/07/2026 16:59
Homenaje a Cabeza Quiles en Espiral Maior
Uno de los eventos organizados en Espiral Maior de Carballo
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El espacio cultural Espiral Maior Foro, en la calle Sol de Carballo, acogerá este martes a las 20 horas, la presentación del libro As histórias que nos cont(ar)am. Na Galiza e em Portugal, un estudio histórico del filólogo, profesor e historiador Henrique Egea Lapina publicado por Através Editora.

El acto contará con la participación del propio autor, que estará acompañado por el profesor y filólogo Afonso Xavier Canosa y por el escritor y director de Edicións Espiral Maior, Miguel Anxo Fernán Vello, quienes analizarán el contenido y las principales aportaciones de la obra.

El volumen propone una reflexión sobre la construcción y transmisión de los relatos históricos en Galicia y Portugal, abordando la memoria compartida entre ambos territorios desde una perspectiva divulgativa y de investigación.

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