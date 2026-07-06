Carballo acoge la presentación 'As histórias que nos cont(ar)am'
En el evento de este martes participará el autor Henrique Egea Lapina
El espacio cultural Espiral Maior Foro, en la calle Sol de Carballo, acogerá este martes a las 20 horas, la presentación del libro As histórias que nos cont(ar)am. Na Galiza e em Portugal, un estudio histórico del filólogo, profesor e historiador Henrique Egea Lapina publicado por Através Editora.
El acto contará con la participación del propio autor, que estará acompañado por el profesor y filólogo Afonso Xavier Canosa y por el escritor y director de Edicións Espiral Maior, Miguel Anxo Fernán Vello, quienes analizarán el contenido y las principales aportaciones de la obra.
El volumen propone una reflexión sobre la construcción y transmisión de los relatos históricos en Galicia y Portugal, abordando la memoria compartida entre ambos territorios desde una perspectiva divulgativa y de investigación.