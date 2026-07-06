Carballo instala las casetas para la Praza dos Libros

Operarios instalando las casetas para la Praza dos Libros) Mar Casal

Los libros volverán a ser protagonistas en Carballo en una nueva edición de la Praza dos Libros entre este jueves 9 y el domingo 12, con el lema “Vinte na PLIC!” para celebrar 20 años de trayectoria como una de las grandes citas culturales del verano.

Este lunes los operarios instalan las casetas que albergarán a las librerías participantes: Á lus do candil, Brañas Verdes, Trasgo, Teldy, Clarión, Espazo Lector Nobel, Editorial Canela y A.C. Lumeira.

La feria, que se celebrará en el escenario habitual de la Praza do Concello, será en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas, con librerías, editoriales, autores, música y otras propuestas para todos los públicos.

La feria se inaugurará este jueves con el pregón a cargo de Pedro Feijoo, acompañado pola Banda Municipal de Gaitas. En las cuatro jornadas participarán autores como Alberto Varela Ferreiro, Xabier Quiroga, Fran Alonso, Xan Fraga, Arantza Portabales, Marta Villar, Roberto Cagiao, Farruco Graña, María Solar, Marcos Emilio Castelo Amado, Xaime Toxo y Cecilia F. Santomé, entre otros, además de diferentes actividades paralelas.