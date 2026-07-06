Carballo no recibe ninguna oferta para la obra de reforma de la Praza do Concello

Vista aérea de la Praza do Concello de Carballo Cedida

La esperada reforma integral de la Praza do Concello de Carballo tendrá que esperar un poco más. El procedimiento de contratación para ejecutar la actuación ha quedado desierto al no presentarse ninguna empresa al concurso público convocado por el Ayuntamiento para adjudicar unas obras valoradas en 1,88 millones de euros, la inversión de mayor cuantía que el Concello tiene actualmente en fase de licitación.

Fuentes municipales consultadas explicaron que los servicios técnicos ya están trabajando en los ajustes necesarios del proyecto con el objetivo de volver a sacar la obra a licitación “lo antes posible”.

La intervención supondrá una transformación integral de uno de los espacios más emblemáticos del casco urbano. El proyecto contempla la reurbanización de la Praza do Concello, la calle Cervantes y un tramo de la Gran Vía, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, renovar las infraestructuras y ganar espacios peatonales. Entre las principales novedades figura la desaparición del edificio conocido como Sinagoga, lo que permitirá ampliar la plaza, incrementar las zonas verdes y reforzar la conexión entre los distintos ámbitos del centro urbano.

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La actuación también prevé la renovación de pavimentos y servicios, la eliminación de barreras arquitectónicas, la plantación de nuevo arbolado y la reorganización de la movilidad para crear un espacio más accesible, sostenible y adaptado a las necesidades de los vecinos. Una vez completadas las modificaciones técnicas, el Concello volverá a abrir el proceso de contratación para intentar adjudicar una de las obras llamadas a culminar la transformación del corazón de Carballo.