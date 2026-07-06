Carballo y la Diputación firman el convenio para las obras de humanización de la Praza de Vigo
La actuación permitirá eliminar barreras arquitectónicas
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, visitó este lunes Carballo para firmar con el alcalde, Daniel Pérez, el convenio de colaboración que permitirá ejecutar las obras de reforma integral de la Praza de Vigo.
La actuación cuenta con un presupuesto de 337.500 euros, de los cuales la institución provincial aportará el 805 y el Concello asumirá el resto con fondos propios.
El objetivo del proyecto redactado por el arquitecto José Carlos Seoane, es resolver las carencias actuales de la plaza para transformarla en un espacio de prioridad peatonal y totalmente accesible.
El alcalde incidió en este hecho: "Esta obra está pensada para eliminar barreiras arquitectónicas, para mellorar a accesibilidade e tamén para mellorar os servizos públicos desa zona, polo tanto non só vai mellorar a vida das persoas residentes nese ámbito senón tamén das usuarias da residencia e do centro de día de maiores. Esta actuación, conxuntamente co edificio de entidades sociais, que vai ser financiado pola Fundación Amancio Ortega, van supoñer un cambio importante non só a nivel da prestación de servizos, senón tamén accesibilidade e a mobilidade nesa contorna, porque tamén se vai actuar nas rúas circundantes".
Daniel Pérez destacó la importancia de la colaboración entre instituciones para avanzar en la mejora de los servicios y, en consecuencia, de la calidad de vida de los vecinos.
Formoso, por su parte, también destacó que esta intervención permitirá “transformar un espazo urbano moi utilizado pola veciñanza nunha praza máis accesible, máis segura e máis amable, especialmente para as persoas maiores e con problemas de mobilidade que acoden a diario ao centro de día e á residencia situados na contorna”.