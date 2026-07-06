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Carballo

Fernando Macías se jubila tras más de tres décadas al servicio de deportes de Carballo

El Concello hizo un acto de despedida este lunes

Redacción
06/07/2026 19:36
Acto de homenaje a Fernando Macías por jubilación
Acto de homenaje a Fernando Macías por jubilación
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Fernando Macías puso fin a más de treinta años de trayectoria profesional en el servicio municipal de deportes de Carballo tras jubilarse después de toda una vida dedicada a la promoción de la actividad física y los hábitos saludables en el municipio.

Vinculado a Carballo Deporte desde el año 1992, Macías inicia ahora una nueva etapa tras desarrollar su labor toda la vida en uno de los servicios municipales más importantes. 

Con motivo de su despedida, el Concello de Carballo celebró un acto de reconocimiento en el que participaron el alcalde, Daniel Pérez; el concejal de Deportes, Daniel Barreiro; la concejala de Personal, Belén Lendoiro, además de compañeros del departamento, que quisieron agradecerle personalmente su dedicación y compromiso durante todos estos años.

Desde el Ayuntamiento destacaron la contribución de Fernando Macías al funcionamiento del servicio municipal de deportes y su implicación en el fomento de la práctica deportiva entre la población de Carballo, una labor desarrollada de manera continuada desde principios de la década de los noventa.

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