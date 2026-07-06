USO Galicia habilita en Carballo un punto de recogida de ayuda humanitaria para Venezuela

28 junio 2026 El Deportivo se vuelca para enviar ayuda a VenezuelaLa recogida de material humanitario continúa hoy de 10.00 a 15.00 horas y podría ampliarse a mañana EC

USO Galicia habilitará en su sedede Carballo un punto de recogida de ayuda humanitaria para Venezuela tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

Según ha informado USO Galicia en un comunicado, el punto de recogida está disponible desde este jueves, día 9, y durante un periodo inicial de 15 días. El horario de recogida será de lunes a viernes, de 09.30 a 14.00 horas.

Además, para facilitar la colaboración de todas aquellas personas que no puedan acudir en ese horario, USO Galicia pondrá a disposición la posibilidad de entregar la ayuda en cualquier otro momento, llamando previamente al teléfono 614 480 405.

Así, la campaña estará centrada en productos de libre venta y sin receta médica, especialmente material sanitario, medicamentos básicos e insumos de primera necesidad.

Los productos que recogerán son: gasas, vendas de cualquier tamaño, suero fisiológico, soluciones IV, jeringas, macrogoteros, microgoteros, alcohol isopropílico, agua oxigenada, povidona yodada, esponjas jabonosas, termómetros, glucómetros, pañales de bebé recién nacido, toallas sanitarias femeninas, protectores solares, paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, loratadina, cetirizina, desloratadina y lágrimas artificiales.

Asimismo, también son necesarios medicamentos para bebés como: paracetamol en jarabe, ibuprofeno en jarabe y sales de rehidratación oral.

Todos los productos deberán ser de marca comercial o similar, de libre venta y sin receta médica, conforme al listado trasladado por Centro de Formación e Investigación Laboral Venezolana en Galicia para la campaña de acopio humanitario.