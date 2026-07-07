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Carballo

Berocasión regresa a Carballo del 28 al 30 de agosto

La 21ª edición de la feria del automóvil tendrá lugar en el Rego da Balsa con la participación de diez concesionarios

Redacción
07/07/2026 11:23
La convocatoria va dirigida a entidades empresariales y de comerciantes
Una pasada edición de Berocasión
EC
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Carballo se prepara para la 21ª edición de Berocasión, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de agosto. La feria del vehículo de ocasión se consolida año tras año como una cita imprescindible para profesionales del sector y público interesado en adquirir vehículos con garantías. 

La organización, coordinada por Axober junto con los concesionarios participantes, señala que mantendrá su esencia como evento especializado exclusivamente en vehículos de ocasión, reforzando así su identidad y valor diferencial. 

Los concesionarios confirmados hasta ahora son: Miguelauto, Antamotor, PS Automoción, Pensado Motor, Talleres Juan Lema, JG Car, Corgal Automóviles, Dimolk, Famauto y Balsacar.

La organización afirma que será una edición llena de novedades, con sorteos y premios para el público y con actividades paralelas. 

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