Espazo Nature inaugura su piscina y lanza Espazo Summer Club

Piscina de Espazo Nature Cedida

Espazo Nature, en Razo (Carballo), da un paso más en la evolución de su proyecto con la inauguración de su nueva piscina y el lanzamiento de Espazo Summer Club, una experiencia Day Pass que permitirá, por primera vez, disfrutar del complejo también a quienes no estén alojados en él.

Con esta iniciativa, el complejo ubicado en Razo convierte uno de sus espacios más esperados en una experiencia abierta al público durante los meses de julio y agosto. La nueva zona de piscina se convierte así en el eje de una propuesta que combina bienestar, gastronomía y ocio en un entorno privilegiado frente al Atlántico.

Espazo Summer Club nace con el objetivo de trasladar la esencia de Espazo Nature a quienes desean disfrutar del complejo durante una jornada completa.

Con un aforo muy limitado para garantizar la tranquilidad que caracteriza al establecimiento, el Day Pass tendrá un precio de 40 euros por persona e incluirá un crédito del mismo importe para consumir libremente en el nuevo Pool Bar & Market. Si el consumo supera esa cantidad, el visitante únicamente abonará la diferencia.

La experiencia incluye acceso a la piscina entre las 11:00 y las 20:00 horas, uso de vestuarios con duchas y amenities, además de un kit de bienvenida con pulsera identificativa, toalla y botella reutilizable para rellenar en la fuente de agua filtrada del complejo.

"Queríamos que cualquier persona pudiera vivir la esencia de Espazo Nature, aunque solo fuera durante un día. Espazo Summer Club nace precisamente con ese objetivo: ofrecer una experiencia de verano diferente, tranquila y de calidad en un entorno natural privilegiado", explican desde la dirección del complejo.

La inauguración de la piscina llega acompañada del nuevo Pool Bar & Market, un espacio diseñado para disfrutar de la gastronomía de una forma informal durante toda la jornada.

Su propuesta incluye zumos naturales, smoothies, açaí helado, opciones de picoteo, además de una cuidada selección de vinos, champán, cañas y otras bebidas pensadas para acompañar los días de verano. El espacio incorpora también un pequeño market con productos de primera necesidad y referencias de kilómetro cero, reforzando el compromiso de Espazo Nature con el producto local y facilitando una estancia más cómoda para sus huéspedes.

Fiel a su filosofía pet friendly, Espazo Nature continúa incorporando detalles pensados para quienes viajan con sus animales de compañía. Este verano, todos los perros alojados en el complejo recibirán un helado elaborado especialmente para mascotas.

Con 22 alojamientos ecosostenibles entre glampings, cabañas y villas, Espazo Nature se ha consolidado como uno de los complejos turísticos más singulares de Galicia gracias a una propuesta que integra alojamiento, naturaleza, bienestar y gastronomía.

Su oferta se completa con experiencias como surf, rutas en bicicleta eléctrica, paseos a caballo, masajes, yoga o aromaterapia, además de Espazo Gastro, un restaurante donde el producto gallego y la cocina de temporada tienen un papel protagonista.

La incorporación de la nueva piscina y el lanzamiento de Espazo Summer Club representan un nuevo paso en la evolución del complejo.