Inaugurado en Carballo o curso de verán da UDC
Ten como eixe a dinamización lingüística
Carballo inaugurou este martes o XIX Curso de verán sobre dinamización lingüística Traballando en Lingua, que este ano leva por título Memoria democrática e lingua: a quimera da normalización.
Esta décimo novena edición, organizada polo Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña (UDC) en estreita colaboración co Concello de Carballo e a Secretaría Xeral da Lingua da Xunta, celébrase martes e mércores no Fórum Carballo, centrado en examinar, desde unha rigorosa perspectiva histórica, a evolución das políticas e normativas vinculadas á promoción do galego desde a implantación da monarquía parlamentaria.
A inauguración correu a cargo de Valentín García, secretario xeral da Lingua; Cristina López, vicerreitora responsable do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña; e o alcalde carballés ,Daniel Pérez.
O obxectivo prioritario do curso é avaliar en que medida, malia a conquista de liberdades fundamentais, continúan vixentes catro décadas despois certas inercias e desigualdades estruturais que dificultan e impiden a normalización plena do idioma en diversos ámbitos sociais.
A conferencia de apertura foi a cargo do recoñecido doutor en Filoloxía Románica e catedrático Francisco Rodríguez Sánchez, centrada no 'conflito lingüístico na Galicia de hoxe, sentando as bases intelectuais para as dúas intensas xornadas de debate.