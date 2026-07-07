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Carballo

La humanización de las calles Túnel y Cesteiros culminará la transformación del entorno de la Praza do Concello carballesa

El Concello acaba de sacar a licitación una actuación de casi 500.000 euros 

A. Pérez Cavolo
07/07/2026 22:40
La calle Túnel de Carballo
La calle Túnel de Carballo
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El Concello de Carballo ha sacado a licitación las obras de reurbanización de las calles Túnel y Cesteiros, una actuación valorada en 498.779 euros que permitirá completar la humanización del entorno del mercado municipal y de la Praza do Concello, reforzando al mismo tiempo la recuperación del histórico barrio de A Lagoa.

La intervención forma parte del Plan de Actuación Integrado Carballo á Man, financiado con fondos europeos, y se enmarca en la estrategia municipal para revitalizar uno de los espacios con mayor valor histórico de la capital de Bergantiños, favoreciendo la movilidad peatonal, la accesibilidad y la actividad económica ligada al mercado, la feria y el comercio local.

Vista aérea de la Praza do Concello de Carballo

Carballo no recibe ninguna oferta para la obra de reforma de la Praza do Concello

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El proyecto busca preservar la identidad de A Lagoa, el barrio más antiguo de Carballo, cuya fisonomía ha cambiado de forma notable en las últimas décadas con el desarrollo urbanístico del municipio. La memoria técnica recuerda que la apertura de la calle Vila de Negreira y el crecimiento de otras vías como la Gran Vía han ido reduciendo el protagonismo del antiguo entramado de callejuelas que todavía conserva nombres vinculados a los antiguos oficios artesanos, como Cesteiros, Zapateiros, Oleiros o Carpinteiros.

La actuación apostará por una plataforma única en ambas calles, eliminando las barreras existentes y dando prioridad a peatones y personas con movilidad reducida mediante itinerarios plenamente accesibles. No obstante, las calles no se peatonalizarán, y seguirá permitida la circulación de vehículos como en el resto de las calles del barrio.  Además, se renovarán por completo los servicios, se actuará sobre el pasadizo existente y sobre varias medianeras para mejorar la integración paisajística del entorno.

Firma del convenio con la Diputación (3)

Carballo y la Diputación firman el convenio para las obras de humanización de la Praza de Vigo

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El proyecto también contempla la plantación de nuevo arbolado y la instalación de bancos, con el objetivo de crear un espacio público más amable y atractivo para la estancia y el paseo, siguiendo el modelo de humanización que el Concello ha implantado en otras zonas del casco urbano.

Con un plazo de ejecución de doce meses, esta actuación permitirá cerrar uno de los ámbitos pendientes de renovación en el centro de Carballo y completar la transformación del espacio comprendido entre el mercado municipal y la futura Praza do Concello, que está pendiente de la ejecución de las obras en la propia plaza y las calles Gran Vía y Cervantes, también financiadas con fondos europeos.

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