Carballo se suma a la vigilancia del mosquito tigre con la instalación de las primeras trampas

Instalación de la primera trampa contra el mosquito tigre en Carballo Cedida

Carballo se suma este año a la vigilancia del mosquito tigre que tiene en marcha la Xunta de Galicia. El Concello se ha incorporado a la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (ReGaViVec), el programa autonómico puesto en marcha para detectar de forma temprana la presencia del mosquito tigre , una especie invasora cuya expansión mantiene en alerta a las autoridades sanitarias gallegas.

Técnicas de la Dirección Xeral de Saúde Pública se desplazaron este miércoles al municipio para mantener una reunión de trabajo con el concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales, y con el personal del servicio municipal de control de plagas. El encuentro sirvió para coordinar la campaña de vigilancia y proceder a la instalación de la primera trampa de muestreo, que permitirá controlar la posible presencia del insecto en el municipio.

La campaña permanecerá activa de forma ininterrumpida hasta el próximo mes de noviembre, coincidiendo con el periodo de mayor actividad del mosquito tigre. En caso de detectarse ejemplares, la Consellería de Sanidade activaría las medidas de control previstas en el protocolo autonómico.

Presencia provincial

La Xunta ha convocado para este jueves una reunión urgente del Comité Interdepartamental do Mosquito Tigre después de confirmarse la presencia de esta especie en el municipio de A Coruña, el primer foco localizado en el norte de Galicia. Hasta ahora, el mosquito se encontraba establecido únicamente en doce municipios de la provincia de Pontevedra, donde comenzó a detectarse en 2023.

Pese a esta expansión, las autoridades sanitarias trasladan un mensaje de tranquilidad. Recuerdan que el riesgo de transmisión de enfermedades como el dengue, el zika o el chikunguña continúa siendo muy bajo, ya que en Galicia no se ha registrado ningún caso autóctono y los ejemplares detectados no están infectados por estos virus. En la actualidad, el principal problema que ocasiona esta especie son las molestias derivadas de sus picaduras.

El mosquito tigre se distingue por su pequeño tamaño, de entre dos y diez milímetros, su color negro intenso y una característica línea blanca que recorre longitudinalmente la cabeza y el tórax, además de las manchas blancas de sus patas. A diferencia del mosquito común, tiene hábitos diurnos, vuela muy cerca del suelo y suele picar principalmente en las piernas.

Sanidad recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para limitar su expansión. La mayor parte de los focos de cría se encuentran en recipientes con pequeñas acumulaciones de agua dentro de propiedades privadas, por lo que recomienda vaciar con frecuencia platos de macetas, cubos y otros recipientes, renovar el agua de los bebederos de animales, mantener limpios los canalones y cubrir los depósitos de agua.

La Xunta también anima a la población a participar en la vigilancia mediante la aplicación Mosquito Alert, que permite enviar fotografías de posibles ejemplares para que sean analizadas por un equipo de entomólogos. La información recopilada contribuye a elaborar un mapa actualizado de la presencia del mosquito tigre y facilita la planificación de las actuaciones de control en los municipios adheridos a la red, entre ellos, desde ahora, Carballo.