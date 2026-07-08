Carballo tampoco encuentra licitadores para reformar la planta alta del mercado

Primera planta del Mercado de Carballo Raúl López

El Concello de Carballo tendrá que volver a licitar otro de los proyectos estratégicos incluidos en el plan 'Carballo á Man', financiado con fondos europeos. La reforma integral de la primera planta del mercado municipal ha quedado desierta al no presentarse ninguna empresa al procedimiento de contratación, una situación que se suma a la registrada hace apenas unos días con la reurbanización de la Praza do Concello, cuyo concurso también quedó sin ofertas.

De este modo, dos actuaciones vinculadas al plan de transformación urbana del municipio deberán iniciar de nuevo su tramitación una vez que el Concello realice los ajustes necesarios en los pliegos para intentar hacerlas más atractivas para las empresas constructoras.

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La reforma de la planta superior del mercado salió a licitación a comienzos del pasado mes de junio con un presupuesto de 665.434 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. El proyecto pretende transformar un espacio que actualmente acoge buena parte de la programación cultural, social y vecinal de Carballo para convertirlo en un equipamiento más moderno, flexible y adaptado a las necesidades actuales.

La actuación contempla la creación de un gran espacio central de más de 550 metros cuadrados para eventos de gran formato, junto a dos salas independientes destinadas a actividades de menor tamaño. Además, incluye la instalación de sistemas de climatización y ventilación, la mejora del aislamiento acústico, la renovación de la iluminación y de la red eléctrica, nuevos almacenes y camerinos, así como la actualización de los sistemas de protección contra incendios.

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El objetivo del Concello es que esta intervención contribuya, además, a reforzar la actividad comercial del propio mercado municipal, complementando la dinamización de la planta baja y favoreciendo la celebración simultánea de actividades culturales, sociales y económicas.

La falta de ofertas obliga ahora a replantear la licitación, igual que sucederá con la reforma integral de la Praza do Concello, cuyo contrato, valorado en 1,88 millones de euros, también quedó desierto. Desde el gobierno local ya se indicó en ese caso que se estaban realizando los ajustes técnicos necesarios para volver a sacar la obra a concurso.