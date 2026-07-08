Carballo volve encherse de libros durante catro xornadas
Este xoves comeza unha nova edición da Praza dos Libros, co pregón do escritor Pedro Feijoo
A Praza do Concello de Carballo volve a encherse de libros dende hoxe ata o domingo nunha nova edición da Praza dos Libros, a PLIC. Ás 11.00 horas abre as súas portas, coincidindo con xoves de feira como é habitual, e ás 12.30 arrincará de forma oficial co pregón a cargo do autor Pedro Feijoo, unha voz destacada na narrativa galega contemporánea.
Durante toda a mañá haberá animación na feira, e as persoas que merquen un libro serán agasalladas cun paquete de Conservas Calvo, como ocorre en cada edición. Pola tarde haberá contacontos musical, xogos populares e tres presentacións de libros cos autores Alberto Varela Ferreiro, Xabier Quiroga e Fran Alonso.
A actividade cultural e literaria continuará na Praza do Concello durante toda a fin de semana, onde se inclúe unha homenaxe ao autor Fernando Cabeza Quiles.