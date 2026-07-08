El BNG exige reforzar los juzgados de Carballo ante el riesgo de colapso judicial

La sede de los juzgados de Carballo Mar Casal

El BNG registró en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley para reclamar un refuerzo urgente de los juzgados de Carballo, al considerar que atraviesa una situación de saturación estructural que amenaza con derivar en un colapso del servicio. La iniciativa, promovida por los diputados Óscar Insua e Iago Tabarés, insta a la Xunta a solicitar un incremento de la planta judicial y a reforzar tanto el personal como los medios materiales del partido judicial.

La formación nacionalista fundamenta su petición en los datos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia correspondientes al primer trimestre de 2026. Según expone, las tres plazas judiciales de la Sección Civil e Instrucción recibieron 1.051 asuntos nuevos entre enero y marzo y acumulaban 5.052 expedientes pendientes de resolución a 31 de marzo, lo que supone una media de 1.684 asuntos por cada plaza judicial.

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El BNG subraya además la elevada carga de trabajo en materia de violencia sobre la mujer, situando a Carballo entre los ocho partidos judiciales gallegos con mayor volumen de procedimientos de este tipo. A ello añade que, lejos de reforzarse los medios, se eliminaron puestos de apoyo, entre ellos uno específico para violencia de género, una decisión que ya había sido criticada por la CIG-Xustiza.

Según recoge la iniciativa, tanto representantes sindicales como profesionales de la abogacía han advertido de que la situación provoca importantes retrasos en la tramitación de los procedimientos y compromete el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas.

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Ante este escenario, el BNG solicita que la Xunta inste al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial a crear nuevas plazas de jueces y magistrados adaptadas a la carga real de trabajo del partido judicial de Carballo. También reclama aumentar de forma estructural las plantillas de gestión, tramitación y auxilio judicial, con especial atención a la sección con competencias en violencia de género.

Mientras no se adopten esas medidas de carácter permanente, la formación nacionalista pide reforzar de manera inmediata el Tribunal de primera Instancia de Carballo con más personal, medios materiales y recursos tecnológicos que permitan reducir la acumulación de expedientes y acortar los plazos de resolución de los procedimientos.