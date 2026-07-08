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Diario de Ferrol

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Carballo

Remata en Carballo o Curso de Verán da UDC reivindicando a importancia da lingua galega 

Os participantes realizaron unha ruta polo mapa literario da localidade, poñendo en valor a figura de diferentes autores

Redacción
08/07/2026 19:23
UDC CLAUSURA (19)
Ruta polo mapa literario de Carballo este mércores
Mar Casal
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O 19º curso de verán sobre dinamización lingüística Traballando en Lingua dedicado nesta edición á ‘Memoria democrática e lingua: a quimera da normalización’ rematou este mércores en Carballo tras dúas intensas xornadas nas que se analizou a situación pola que atravesa o idioma e o seu futuro. No curso, organizado pola Universidade da Coruña, quedou claro a importancia de ter un idioma propio, que debemos coidar e promover para evitar a súa desaparición. 

A pesares de que A Costa da Morte é unha das zonas onde máis se fala en galego, a nivel xeral nas xornadas reivindicouse a implicación de todas as administracións e en todos os ámbitos para non perder falantes, desde os medios de comunicación ata a educación. Precisamente, nesta última xornada houbo unha mesa redonda sobre situación da lingua nos medios de comunicación, onde se puso de manifesto a escasa presenza que ten na actualidade, tanto nos medios convencionais como nas redes sociais. 

Unha situación similar á que ocorre no ensino. Os participantes no curso tamén realizaron nesta última xornada unha ruta polo mapa literario de Carballo, guiada polo historiador local Hadrián García, onde se lembraron e puxeron en valor a figura de carballeses ilustres como Alfredo Brañas ou Xesús San Luis Romero, a carón das súas viendas, entre outros.

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