Abre la Praza dos Libros de Carballo, convertida en un faro de resistencia cultural

Apertura de la Praza dos Libros de Carballo (74) Mar Casal

La XX Praza dos Libros de Carballo, la PLIC, abrió este jueves sus puertas en un ambiente festivo que convertirá la localidad en el corazón cultural de la comarca durante cuatro días reivindicando la literatura y la lengua propia como herramientas vivas de resistencia, empatía y pensamiento crítico. Como es habitual, la feria coincide con el jueves de mercado.

La feria se ha convertido en un faro de resistencia cultural, memoria y palabra frente a la moda de los influencers y el consumo inmediato de los más jóvenes, tal como señaló el pregonero, Pedro Feijoo. El autor reivindicó el libro y la lectura como la mejor arma. “Non interesa fomentar a lectura porque saben de sobra que as persoas que len son poderosas. Porque pensan. E iso fainos perigosos”, subrayó en su discurso.

“Nun país que por demasiado tempo nos quixeron convencer de que estaba feito de tebras e escuridade”, hay barrios, villas y aldeas donde se enciende un farol y donde esas luces “tecen unha rede de sinais que nos marcan o mapa dos camiños da cultura en Galicia”, añadió. “E no medio desa rede, brillando con especial forza, loce a vosa luz. Este faro de Carballo, que prendeu por primeira vez van agora alá vinte anos, para sinalarnos desde entón onde teñen en Galicia os libros a súa praza”, subrayó Feijoo.

En sintonía con el autor, el alcalde, Daniel Pérez, insistió en el valor político y humano de “deter o tempo” y en la importancia de la lectura en un contexto marcado por lo urgente e inmediato, con videos de 20 segundos para llamar la atención. “Ler un libro constitúe un acto de resistencia e unha auténtica declaración de intencións. Resistencia á desinformación e á necidade”, dijo.

Pérez también llamó a la lectura de libros en gallego y puso en valor el talento local citando algunos autores que pasarán por la feria como Xan Fraga, Alberto Varela Ferreiro, Diana Varela Puñal, Farruco Graña o Silvia Tasende. La concejala de Bibliotecas, Ángeles Pacoret, echó la vista atrás recordando cómo nació la feria hace 20 años y deseándole una larga vida.

También recordó a Fernando Cabeza Quiles, cuya viuda también asistió al acto. “Hai persoas que seguen vivindo nos lugares que amaron e nos libros que nos deixaron”, dijo, para leer un fragmento de su última obra. En la feria participan siete librerías y editoriales y la asociación Lumieira que festeja sus 50 años de vida.

Hasta el domingo la Praza dos Libros transformará el jardín municipal en un hervidero de música, cuentos, regueifa, circo, magia y encuentros íntimos con autores. Ángeles Pacoret también agradeció el apoyo de la diputada provincial Sol Agra Tuñas, la Fundación Luis Calvo, Muebles Luís y la Asociación Cultural Lumieira. Pacoret cerró el acto de inauguración con un deseo unánime que recoge el sentir de toda la organización: "Que, ano tras ano, os libros sigan saíndo ao sol para atoparse connosco”.

Durante toda la mañana hubo animación con la Real Banda de Cadeiras Encartables, y por la tarde, cuentacuentos musical, juegos populares y las presentaciones de Alberto Varela, Xabier Quiroga y Fran Alonso, con sus respectivas obras "O dragón anoado", "Alguén ao lado" y "Cáncara".

La feria acoge la primera Noite PLIC este viernes, a partir de las 22.00 horas, que estará dedicada al autor Xurxo Borrazás, pregonero de la primera edición. Se ha recuperado el relato “O autor de murais” de Borrazás y se colocará una placa del mapa literario en O Bodegón donde transcurre la historia. Antes, Xan Fraga y Arantza Portabales presentarán sus últimos libros en la feria.