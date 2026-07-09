Carballo y la  Fundación Amancio Ortega firman el convenio para hacer realidad el nuevo edificio de las entidades sociales 

Flora Pérez y Daniel Pérez, en la firma del conveio Roberto Berdini

El Concello de Carballo y la Fundación Amancio Ortega formalizaron este jueves el convenio de colaboración por el que la entidad privada financiará con hasta 7,8 millones de euros la construcción del futuro centro de las entidades sociales, en la que es la mayor inversión en la historia del municipio.

El alcalde, Daniel Pérez López, y la presidenta de la Fundación Amancio Ortega Gaona (FAOG), Flora Pérez Marcote, firmaron en la alcaldía el acuerdo, que "marca una nueva etapa para el bienestar social, el voluntario y el trabajo en red de toda la comarca", según apuntan desde el Concello.

Tras el acto institucional, se celebró un encuentro con las siete entidades que gestionarán inicialmente el nuevo espacio público: Cruz Vermella, Vieiro, Un Paso Máis, Asociación Española Contra o Cancro, Afaber, Íntegro y Aspaber. El edificio también será la sede del Centro de Información ás Mulleres (CIM).

La reunión sirvió para compartir la hoja de ruta del proyecto y poner en valor el papel fundamental de estas organizaciones en la atención directa a la ciudadanía.

El alcalde calificó este 9 de julio como "un día histórico para Carballo e toda a comarca". Daniel Pérez resaltó queen que este edificio "non nace dun despacho, senón da escoita activa e do diálogo permanente co tecido asociativo, que nos trasladou as súas necesidades reais. Hoxe damos o paso definitivo para converter esa demanda nunha realidade que transformará e mellorará a vida de centos de persoas".

El regidor tambmién agradeció expresamente la total disposición de la Fundación Amancio Ortega. "A súa confianza neste proxecto permítenos estender a man e dotar Carballo dun equipamento único, de vangarda, deseñado para responder aos retos actuais e futuros da nosa sociedade e para fortalecer o impagable traballo diario das nosas entidades".

Por su parte, Flora Pérez Marcote, destacó durante el encuentro con las entidades el carácter innovador y el fuerte impacto social del proyecto. Asimismo, reiteró el compromiso de la Fundación Amancio Ortegal con el apoyo a iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas.

Las entidades transmitieron su agradecimiento por el impulso municipal y el firme compromiso de la Fundación, destacando que la convivencia en un espacio común multiplicará la colaboración, facilitará la creación de sinergias y permitirá ofrecer un atención más coordinada y eficaz a los usuarios.

Momento del encuentro con las entidades Roberto Berdini

El edificio ha sido diseñado por el estudio LCG Arquitectura a través de un concurso de ideas y de un proceso participativo previo con el tejido asociativo. Con el convenio ya firmado y el proyecto definitivo prácticamente finalizado, el Concello espera iniciar de inmediato de la tramitación administrativa para licitar las obras. La previsión es que los trabajos puedan comenzar en la primavera de 2027.