Cociña en vivo na praza de Carballo da man do GALP Costa da Morte e no marco do proxecto de cooperación Pesca Saúde
Miguel Silvarredonda, profesor da Escola de Hostalaría de Carballo, dirixiu a xornada
Dentro do proxecto Pesca Saúde, a praza de Carballo foi este xoves escenario dunha demostración de cociña en vivo.
Esta sesión de ‘showcooking’, que tivo como protagonistas o peixe e outros produtos do mar, estivo conducida por Miguel Silvarredonda, profesor da Escola de Hostalaría de Carballo cunha larga traxectoria en proxectos de turismo e gastronomía, que preparou en vivo diferentes receitas que pudieron degustar os numerosos asistentes, previa inscripción.
Haberá tamén sorteos de degustacións de produto pesqueiro, entre as persoas que participaran na campaña reunindo os seus tíckets de compra e depositándoos nas urnas de Pesca Saúde.
Ademais, as peixerías seguen a ter un papel protagonista en Pesca Saúde. Máis dun cento de puntos de venda adheridos á campaña e repartidos por toda a costa galega, aceptarán os vales de desconto de 5 euros, aplicables directamente na compra, que se reparten entre os asistentes nestes eventos. Ademais, amplían o seu prazo de validez ata o vindeiro 31 de xullo.
Dentro do proxecto esta mesma actividade desenvolverase polo distintos territorios dos GALP participantes no proxecto.
O proxecto Pesca Saúde nace nun contexto no que o consumo de peixe fresco descendeu progresivamente mentres aumentou a presenza de produtos ultraprocesados na alimentación habitual. Esta transformación dos patróns dietéticos está asociada a un incremento das enfermidades cardiovasculares, metabólicas e inflamatorias.