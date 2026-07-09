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Carballo

Educadores ambientales de Sogama visitan la escuela infantil Xílgaros de Carballo para mostrar a los pequeños cómo separar los residuos

La activa participación de los escolares fue una constante durante toda la jornada, y no solo realizando preguntas, sino incluso proponiendo ideas prácticas para reutilizar distintos materiales 

Redacción
09/07/2026 20:49
5. Juego recogida selectiva
Juego de recogida selectiva
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Educadores de Sogama se desplazaron el miércoles a la escuela infantil Xílgaros de Carballo, en el marco de un campamento de verano diseñado para Infantil y Primaria, con el objetivo de mostrar a los pequeños cómo separar los residuos por tipos de material y en qué recipientes introducirlos a fin de que puedan ser reciclados.

No obstante, y antes de entrar en esta temática, explicaron, desde una dimensión lúdica y divulgativa, la problemática originada por la elevada producción de residuos, la importancia de un consumo consciente y responsable, así como la necesidad de dar nuevas vidas a los objetos a través de la reutilización. Y, una vez convertidos en residuos, clasificarlos y depositarlos de forma diferenciada en los distintos contenedores de recogida selectiva habilitados en las vías públicas.

La activa participación de los escolares fue una constante durante toda la jornada, y no solo realizando preguntas y consultando dudas, sino incluso proponiendo ideas prácticas para reutilizar distintos materiales que, de no alargar su vida útil, acabarían en el cubo de la basura.

Se mostraron alineados con la cultura del máximo aprovechamiento y el mínimo desperdicio, y convencidos de los beneficios que trae consigo el reciclaje, ya que permite ahorrar materias primas vírgenes y energía.

Si bien distinguían la mayor parte de los contenedores y conocían los residuos asociados a cada uno, presentaron más dudas en el caso del amarillo, para envases ligeros, latas y briks.

Concluida la formación, los monitores organizaron una serie de juegos didácticos para afianzar, de una forma amena y divertida, los conocimientos adquiridos.

Los pequeños despidieron la jornada bailando a ritmo de pop-rock con el jingle de Sogama “Reduce, reutiliza y recicla”, que reprodujeron varias veces.

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