Herido un conductor tras volcar en la recta de Berdillo

La víctima fue evacuada en ambulancia a un centro de referencia Cedida

Un conductor resultó herido de consideración tras volcar el vehículo que conducía, teniendo que ser excarcelado por los bomberos del parque de Carballo. El accidente se produjo pasadas las nueve de la mañana de este jueves en la recta de Berdillo (Carballo).

La voz de alarma a los servicios de emergencia la dio un particular, quien informó de que el conductor y único ocupante del turismo estaba atrapado. Al lugar se desplazaron Protección Civil, bomberos, Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia del 061. Una vez liberado por los bomberos, el herido fue evacuado en ambulancia a un centro hospitalario.

Por otro lado, Protección Civil y Policía Local de Carballo acudieron esta mañana a la Rega de Bértoa, ya que había un caballo suelto en la calzada.