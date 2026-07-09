La feria carballesa convive con los libros

Puesto de frutas en la feria carballesa Mar Casal

Carballo celebró este jueves su tradicional feria, aunque con un elemento mayor de atracción: la Praza dos Libros. Literatura y productos de la huerta autóctona conviven en la jornada inaugural de la Praza dos Libros y volverán a hacerlo en la de cierre, este domingo.

En cuanto a la feria, las frutas y las hortalizas son los productos que más interés despiertan, sobre todo para combatir las altas temperaturas. Si bien los termómetros se alejan de la ola de calor sufrida hace unos días, las temperaturas veraniegas siguen invitando a consumir productos frescos. Las cerezas figuran entre las frutas favoritas del verano.