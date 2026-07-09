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Carballo

La feria carballesa convive con los libros

Frutas y verduras para ensaladas, entre los productos estrella para combatir el calor

Redacción
09/07/2026 16:12
Feria de Carballo (8)
Puesto de frutas en la feria carballesa
Mar Casal
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Carballo celebró este jueves su tradicional feria, aunque con un elemento mayor de atracción: la Praza dos Libros. Literatura y productos de la huerta autóctona conviven en la jornada inaugural de la Praza dos Libros y volverán a hacerlo en la de cierre, este domingo.

En cuanto a la feria, las frutas y las hortalizas son los productos que más interés despiertan, sobre todo para combatir las altas temperaturas. Si bien los termómetros se alejan de la ola de calor sufrida hace unos días, las temperaturas veraniegas siguen invitando a consumir productos frescos. Las cerezas figuran entre las frutas favoritas del verano. 

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