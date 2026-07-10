Abre el plazo de inscripción para el programa Concilia en Carballo

Vista del colegio Fogar de Carballo AIG

El Concello de Carballo, a través del Centro de Información á Muller (CIM) y la concejalía de Servizos Sociais, pone en marcha la matriculación en el programa Concilia de cara al próximo curso escolar. El plazo está abierto desde este viernes hasta el 10 de agosto a las 23.59 horas.

El objetivo principal de este programa de conciliación familiar es ser un apoyo para las familias del municipio, facilitando la compatibilidad de los horarios laborales con los escolares, a la vez que fomenta la autonomía de los más pequeños.

Para aquellas familias que necesiten disponer del programa antes del inicio oficial del curso escolar, el Concello ofrece una modalidad específica para los días 1, 2, 3, 4, 7 y 8 de septiembre.

Dado que el número de plazas es limitado, la adjudicación se hará por orden de inscripción. Este servicio especial se llevará a cabo en las instalaciones de Pequeñis (calle Álvaro Cunqueiro, 1), en horario de 7.00 a 14.30. Su coste es de 10,40 euros por día, incluyendo el desayuno.

Paralelamente, también se abre el plazo de solicitud o renovación de plaza para el servicio regular del programa Concilia durante todo el curso, dirigido a alumnado de infantil y primaria de los colegios en los que se reciba un mínimo de solicitudes. Hasta el momento, el servicio se viene prestando en los CEIP Fogar, Bergantiños e Gándara-Sofán.

El programa dispone de una gran flexibilidad horaria con entradas graduadas cada quince minutos, desde las 7.00 hasta las 9.00 horas, y el servicio de desayuno se prestará a las 8.30 horas.

Las familias pueden optar por diferentes modalidades de asistencia: curso completo, días sueltos semanales o turnos de semanas alternas y días sueltos ocasionales.

Las tarifas ordinarias oscilan, según la modalidad elegida, entre los 38,46 euros mensuales por el curso completo sin desayuno y 51,43 euros con desayuno; y precios proporcionales para los días sueltos. Además, hay bonificaciones y reducción de precios aplicables a las matrículas mensuales completas para familias numerosas, monoparentales o por criterios de renta.

Las solicitudes, junto con la documentación requerida (copia de los DNI, tarjeta sanitaria del alumno, datos bancarios y, si fuese necesario, informes médicos o justificantes para la reducción de la tasa) deben presentarse a través del Rexistro Xeral del Concello de Carballo. Puede ser de forma presencial o a través de la sede electrónica.