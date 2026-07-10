El BNG de Carballo denuncia el riesgo de colapso ambiental en la laguna de Baldaio tras la aparición de los primeros peces muertos 

Laguna de Baldaio Cedida

El BNG de Carballo denuncia el "estado de emergencia ambiental" en la laguna de Baldaio, tras comprobar la aparición de peces muertos en la ría y "el alarmante deterioro" y cambio en el color del agua. Todo ello a raíz del cierre total del canal al mar el pasado mes de mayo debido a la acumulación de arena.

El BNG señala que la "evidente eutrofización del ecosistema" y la aparición de peces muertos es el resultado directo de la "indolencia y el abandono crónico" por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta que "ignoraron" las advertencias y comunicaciones oficiales remitidas desde Carballo cuando surgió el problema.

Recuerdan los nacionalistas que esta situación no es nueva, pues ya se ha dado en otras ocasiones. Por ello, señalan que es el reflejo de una total falta de previsión y planes de gestión por parte de la Xunta, que actúa "tarde, mal y arrastro" ante un problema que se repite cada año con la dinámica de sedimentos de la bocana.

"O que estamos a ver en Baldaio non é un fenómeno natural inevitable, é a consecuencia de non querer escoitar nin previr. O sector marisqueiro, que aínda trataba de erguer a cabeza tras o catastrófico peche do ano pasado, atópase hoxe de novo desamparado ante un ecosistema que agoniza por falta de osíxeno", señala Inés Rodríguez, responsable local del BNG.

Los nacionalistas alertan de que la pérdida de biodiversidad y la degradación de la calidad del agua en plena campaña estival supone un "golpe durísimo" tanto para el sector marisquero local como para el potencial turístico de Carballo. Además, inciden en que el taponamiento de la alguna supone un peligro inmediato de inundaciones para los viarios y las viviendas del entorno en el momento en el que lleguen las primeras lluvias fuertes.

El BNG llevará al Parlamento, a través de sus diputados, iniciativas urgentes para exigir explicaciones a la Xunta y demandar una partida presupuestaria y un plan técnico definitivo que estabilice el ciclo natural de la laguna sin comprometer su integridad.

"Non imos permitir que a Xunta siga mirando para outro lado mentres un espazo protexido pola Rede Natura se converte nunha lagoa estancada e morta. Esiximos a apertura mecánica inmediata da canle e un compromiso real co futuro de Baldaio, do seu marisqueo e da súa veciñanza", concluye Inés Rodríguez.