La Praza dos Libros continúa en Carballo con nuevas presentaciones 

Alberto Varela en la Praza dos Libros de Carballo este jueves Mar Casal

La Praza dos Libros de Carballo continúa este viernes cargada de actividad, al igual que ocurrirá durante todo el fin de semana. Por la mañana completa la oferta un obradoiro infantil, Animais Imaxinarios, a cargo de Noelia Paz, mientras que por la tarde está previsto un espectáculo de magia también para los más pequeños, "As viaxes máxicas", de Charly Braun.

Además, por la tarde los escritores volverán a ser los grandes protagonistas, especialmente las figuras locales. A las 20.00 horas, Xan Fraga presentará una nueva edición de su libro "Crónicas de Carballo V", acompañado de Desiré Domínguez Pallas. Al finalizar, a las 21.00 horas, será el turno de Arantza Portabales, que presentará su última obra, "Asasinato no muíño do cura", acompañado de María Nieto. A partir de las 22.00 horas comenzará la primera "Noite PLIC", con otro autor local, Xurxo Borrazás, que, precisamente fue el pregonero de la primera Praza dos Libros hace 20 años. El acto incluye una nueva placa en el mapa literario en la taberna O Bodegón.

Por otra parte, la tarde noche del jueves, en el primer día de la feria, ya tuvieron lugar las primeras presentaciones literarias, con mucho ambiente durante toda la jornada. El carballés Alberto Varela Ferreiro presentó su libro "O dragón anoado"; Xabier Quiroga, "Alguén ao lado"; y Fran Alonso, "Cáncara".