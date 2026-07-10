Los vecinos de Cances preparan su Festa da Parroquia

Fiesta en el local social de Cances IG

Los vecinos de la parroquia carballesa de Cances celebran este sábado 11 de julio su Festa da Parroquia, con un recuerdo especial para el que fue su párroco, Jesús Antelo Quintáns, fallecido hace dos años. La fiesta comienza con una misa en la capilla de San Pedro por toda la parroquia, en especial por Jesús Antelo.

Al finalizar, está prevista la procesión hasta la fuente de San Pedro, donde todos los asistentes podrán beber de esta agua "milagreira" para los males de garganta. La fiesta continuará con una comida en el local social con la Pulpeira Luis Guerra. Para animar la jornada contarán con la actuación musical de Eli Lustes.