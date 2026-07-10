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Carballo

Lucinda Serrano Tasende, nueva concejala del PP carballés en sustitución de José Rey Torres

El edil presentó su renuncia por motivos personales 

Redacción
10/07/2026 13:27
Lucinda Rey, a la derecha, durante la presentación de la pasada candidatura 
AIG
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Lucinda Serrano Tasende será la nueva concejala del grupo del Partido Popular de Carballo, en sustitución de José Rey Torres, quien ha presentado su renuncia al cargo por motivos personales.

Lucinda Serrano, vecina de Artes y trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), además de miembro de la gestora del partido, ocupó el número 14 en la lista de los populares en las elecciones municipales de 2023.

La renuncia de José Rey será incorporada al expediente administrativo correspondiente y trasladada al pleno de la corporación, para la previsible toma de posesión de la nueva concejala en el pleno de este mes de julio.

El PP agradece a José Rey Torres el trabajo realizado durante el tiempo que fue concejal y le desea lo mejor en el ámbito personal y profesional. 

De este modo, el grupo del PP, liderado por Rubén Lorenzo, queda conformado por cuatro mujeres y dos hombres de cara a lo que resta de mandato hasta las elecciones municipales de 2027.

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