Regueifa, talleres y mucho talento local, en una nueva jornada de la Praza dos Libros

La Praza dos Libros de Carballo este viernes mar casal

La Praza dos Libros de Carballo llega a su tercera jornada, con una agenda repleta de actividades. Regueifa, circo y caricaturas son algunas de las propuestas para este sábado, además de las nuevas presentaciones literarias y firmas de ejemplares, con mucha presencia de talento local. La primera será la presentación del libro infantil de la malpicana Marta Villar, “O misterio dos gatos rosas”, a las 12.00 horas.

Continuará una exhibición de la Escola de Regueifa de Carballo (13.30 horas), donde el alumnado podrá demostrar el arte de la improvisación oral. A las 18.00 horas, “Retratos con retranca: a caricatura”, a cargo de Mon Lendoiro, Cristina Santiago y Santi Picos, para seguir con otro espectáculo infantil, “Can de palleiro (outro circo na biblio)”, con Dani Blanco.

A partir de las 19.00 horas está prevista una firma de libros con los autores Xavier Alcalá y Manel Cráneo, Silvia Tasende y Diana Varela Puñal. Las presentaciones literarias continuarán a las 20.00 horas, con Rober Cagiao y su “Cadea de favores”, acompañado de Marta Villar; y “Eu von navegar”, de Farruco Graña, con la compañía de Xan Fraga.

Precisamente, Xan Fraga fue protagonista este viernes con la presentación de “Crónicas de Carballo V”, acompañado de Desiré Domínguez Pallas, al igual que Arantza Portabales presentaba su última novela “Asasinato no muíño do cura”.

La Praza dos Libros rematará este domingo, con otra jornada frenética, en la que destaca un tributo a la protagonista de las Letras Galegas de este año, Begoña Caamaño, nuevas presentaciones de María Solar y Cecilia F. Santomé, sesión vermú, concierto infantil y firmas de ejemplares. Desde la apertura de la feria este jueves está registrando una gran afluencia de gente, tanto en las casetas como en las actividades paralelas, lo que demuestra un interés por la lectura.