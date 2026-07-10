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Carballo

Un incendio en la zona de la carretera de Razo pone en jaque a los servicios de emergencia

La parcela quedó totalmente calcinada y la rápida intervención evitó daños mayores 

Redacción
10/07/2026 21:51
Incendio en la carretera de Razo, en Carballo
Incendio en la zona de la carretera de Razo, en Carballo
Mar Casal
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Los servicios de emergencia tuvieron que sofocar esta tarde de viernes un incendio que se produjo en las inmediaciones del cruce de la carretera de Razo. Concretamente, el fuego se originó en la Avenida dos Abetos y la rápida intervención de los servicios de emergencia evitó que se produjeran daños mayores. 

El origen del fuego, al parecer, se debe a una quema de rastrojos en la zona, que quedó descontrolada y las llamas se propagaron rápidamente. En las inmediaciones hay unas viviendas, aunque no sufrieron daño alguno. La sequedad del terreno hizo que las llamas se propagasen rápidamente por el lugar, a pesar de tratarse de una parcela, antes de llegar a la superficie arbolada.  En las tareas de extinción participaron los servicios del 112, Policía, bomberos y Protección Civil. 

Incendio en la carretera de Razo, en Carballo
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