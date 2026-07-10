Un incendio en la zona de la carretera de Razo pone en jaque a los servicios de emergencia

Incendio en la zona de la carretera de Razo, en Carballo Mar Casal

Los servicios de emergencia tuvieron que sofocar esta tarde de viernes un incendio que se produjo en las inmediaciones del cruce de la carretera de Razo. Concretamente, el fuego se originó en la Avenida dos Abetos y la rápida intervención de los servicios de emergencia evitó que se produjeran daños mayores.

El origen del fuego, al parecer, se debe a una quema de rastrojos en la zona, que quedó descontrolada y las llamas se propagaron rápidamente. En las inmediaciones hay unas viviendas, aunque no sufrieron daño alguno. La sequedad del terreno hizo que las llamas se propagasen rápidamente por el lugar, a pesar de tratarse de una parcela, antes de llegar a la superficie arbolada. En las tareas de extinción participaron los servicios del 112, Policía, bomberos y Protección Civil.